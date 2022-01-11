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Akpınar: Eğer Doğru Adımlar Atılmazsa Bir Gelecek Olmayacaktır

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Akpınar: Eğer Doğru Adımlar Atılmazsa Bir Gelecek Olmayacaktır
Akpınar: Eğer Doğru Adımlar Atılmazsa Bir Gelecek Olmayacaktır

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, gelecek nesiller için çok ciddi endişe duyduğunu, değişimin şart olduğunu belirtti.

Ofisinden verilen bilgiye göre, katıldığı bir programda Akpınar, “Çocuklarımıza ve gençlerimize baktığım zaman yarınlar için çok ciddi endişelerim olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla artık bu sürecin biraz daha farklı bir değişime uğraması gerektiğini düşünüyorum. Yeni dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok daha ileri ve refah düzeyi yüksek yaşamsal- kalite düzeni kucaklayacak bir geleceğe adım atarız” dedi.

Değişim gerektiğini belirten Akpınar, “Eğer doğru adımlar atılmazsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir geleceği olmayacağını da size çok rahatlıkla söyleyebiliyorum” dedi.

Yüksek öğretimde çok ciddi engellerle karşılaştıklarını ifade eden Akpınar, “Yeni dünya düzeninde ve Yüksek Öğretim alanında olan değişime Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ayak uydurmamız gerekiyor. Yüksek Öğretim alanındaki üniversitelerimiz zaten bu değişime hazır. Bunu gerçekleştirmek ise gelecek olan hükümetimize bağlı” dedi.

TİCARET

İhracatın engellendiği düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Akpınar, “Portakalı satamıyorsak, portakalın kabuğunu esansa çevirip esansı satmamız lazım. Geçmişten gelen alışkanlıklarla biz hala portakalı satmaya çalışıyoruz” dedi.

Asgari ücretin güncel durumu ile ilgili ise Akpınar, “Özel sektörün bu alanda desteklenmesi, primler düzeyinde bunların net bir şekilde ortaya konması kaçınılmazdır” dedi.

KARMA OY

Karama oyların yüzde 30’un üzerinde çıkmasını beklediğini ifade eden Akpınar, “Bu karma oy; partilerin oy kaybını, halkın iradesi ile farklı bir sonucun çıkmasını ciddi bir şekilde etkileyecek” dedi.

Akpınar, “Halkımız siyasetçiye küskün, siyasetçi ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Ancak, yeni dönem olarak baktığım zaman DP’nin kendi içinde yepyeni adayları ile çok farklı bir değişim sürecini başlatabileceğini görüyorum” dedi.

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