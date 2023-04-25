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Akpınar Girne Antik Liman’ı ziyaret etti

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Akpınar Girne Antik Liman’ı ziyaret etti
Akpınar Girne Antik Liman’ı ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar Girne Antik Liman’da incelemelerde bulundu.

DP’den yapılan açıklamaya göre Akpınar, Proje Koordinatörü Orhan Atasoy’dan Antik Liman’daki son durum hakkında bilgi aldı.

Projenin haziran ayında bitmesinin öngörüldüğünü dile getiren Akpınar, yaratılmaya çalışılan ters algı operasyonlarının aksine yetkililerin süreci hassasiyetle takip ettiğini söyledi.

Akpınar, “Demokrat Parti bünyesinde olan bakanlığımızın KKTC için asli önem arz eden en önemli gelişim projelerinden, Girnemizin tarihi antik limanı üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara izin vermeyeceğiz. Tarihi limanımız, KKTC’nin, Girnemizin, Girnelilerimizin kırmızı çizgisidir” dedi.

Projenin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Akpınar, tüm sivil toplum örgütleri, turizm yatırımcıları, esnaf, üniversiteler, Girne Belediyesi başta olmak üzere tüm siyasileri de Girne Limanı’na sahip çıkmaya ve duyarlı olmaya çağırdı.

Proje Koordinatörü Orhan Atasoy’dan edindiği bilgilerin ardından Antik Liman alanında incelemelerde bulunan Akpınar, tarihi yapıların hassasiyetle korunması noktasında yapılan restorasyonu başarılı bulduğunu söyledi.

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