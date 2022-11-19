Akpınar İskele’de partilileriyle bir araya geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar İskele örgüt binasında partililer ve vatandaşla bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar İskele örgüt binasında partililer ve vatandaşla bir araya geldi.

25 Aralık yerel seçimlerinde ittifak adayları destekleyeceklerini aktaran Akpınar, seçim sürecinde yürütecekleri çalışmalardan bahsetti.

İlçe programlarının tüm hızıyla devam edeceğini aktaran Akpınar, ortak anlayış ve hedeflere vurgu yaparak, “bu süreci birlikte yürüteceğiz, 18 belediyenin en az 12’sinin sağ ittifakta olacağı öngörülüyor. Burada ittifağın samimiyeti çok önemlidir. DP ittifaka bağlılığını sonuna kadar sürdürecektir. Sizlerden de yegane arzum samimi hareketliliğimizin dışına çıkmamak, bizlerde merkezde çalışmalarımızı sizlerin arzu ettiği boyuta ulaştırmak için çalışacağız ve süreci ilçe örgütlerimizle birlikte yöneteceğiz” dedi.

DP İskele İlçe Başkanı Mustafa Öğdü de parti çalışmalarının ilçede ciddi bir şekilde yürütüldüğünden bahsetti ve DP’yi mevcut konumundan daha yukarı taşımak için 25 Aralık’a kadar yorulmadan ilçeleri için çalışacaklarını kaydetti. Öğdü, “Siz parti büyüklerimizle birlikte bu çalışmanın bir parçası olarak bölgede en yüksek belediye meclis üye sayısını çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.