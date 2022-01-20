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Akpınar, MÜSİAD ve Sönmezliler Ocağı'nı ziyaret etti

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Demokrat Parti (DP) Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (MÜSİAD) ve Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.
Akpınar, MÜSİAD ve Sönmezliler Ocağı'nı ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (MÜSİAD) ve Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.


Akpınar’ın ofisinden verilen bilgiye göre, Akpınar, Sönmezliler Ocağı ziyaretinde güçlü bir KKTC’nin yaratılması için, maneviyatın, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirtti.


MÜSİAD ziyaretinde de Akpınar, eğitimde olduğu gibi, ticaret ve ekonomide uluslararası olmanın KKTC’nin tanınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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