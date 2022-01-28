  • BIST 1.990,05
  • Altın 775.25529
  • Dolar 13.6206
  • Euro 15.164
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Akpınar sosyal medyadan partisine mesaj gönderdi, "pazarlıklar yapılıyor, göreve hazırım"

» »
DP’den Girne Milletvekili seçilen Serhat Akpınar, sosyal medyadan partisine mesaj gönderdiği mesajında, bazı görüşmelerin yapıldığını ifade ederek, görev üstlenme isteğini dile getirdi.
Akpınar sosyal medyadan partisine mesaj gönderdi, "pazarlıklar yapılıyor, göreve hazırım"

DP’den Girne Milletvekili seçilen Serhat Akpınar, sosyal medyadan partisine mesaj gönderdiği mesajında, bazı görüşmelerin yapıldığını ifade ederek, görev üstlenme isteğini dile getirdi.

Akpınar şu ifadeleri kullandı: 

Destek ve Tebrik mesajları ile yanımda olan , güç veren değerli Ulusal Ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünlerde bazı görüşmelerin , pazarlıkların yapıldığını duyuyoruz , ümit ederim görev üstlenme şansım olur ve görev verilir ise ülkemiz ve geleceğimiz için güzel adımları , değişimi birlikte gerçekleştirir , yaşarız  . Bir kez daha ulusal ailemizi sevgiyle kucaklıyor en içten kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Demokrat Parti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tamir ettiği evin çatısı çöktü, 2 metre yükseklikten düştü28 Ocak 2022 Cuma 12:33
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği: Sınırüstü Bakım Evi ile Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşanan ihmal açıklansın28 Ocak 2022 Cuma 12:29
  • Köpeklerde Görülen Leishmaniosis Hastalığı Hakkında Şubat Ayında Ara Bölgede Seminer Düzenlenecek28 Ocak 2022 Cuma 12:02
  • Seri üretime hazırlanan Günsel, ekibini büyütmeye devam ediyor!28 Ocak 2022 Cuma 11:02
  • Özyiğit TDP başkanlığından resmen istifa etti! Salı günü PM toplanıyor... Kurultay gündemde...28 Ocak 2022 Cuma 10:41
  • Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor28 Ocak 2022 Cuma 10:34
  • Akdeniz'de deprem28 Ocak 2022 Cuma 10:20
  • Ozanköy'de elektrik kesintisi!28 Ocak 2022 Cuma 09:54
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?28 Ocak 2022 Cuma 09:52
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?28 Ocak 2022 Cuma 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti