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Akpınar'dan olası iktidar otaklarına uyarı

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Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar sosyal medya hesdabı üzerinden paylaşım yaparak "Atılan , atılması gereken tüm adımlardan ve kararlardan bilgimiz olacak" dedi.
Akpınar'dan olası iktidar otaklarına uyarı

Akpınar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: 

Günlerden Pazar . Demokrat Parti Meclisi bugün toplanarak,  Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu ve Heyetine yeni hükümetin  kurulmasında  müzakere ve koalisyon ortağı olunması yetkisini oyluyor olacak . Ümit ediyorum ki yeni hükümet oluşumunda ortak akılla ve Süratle Halkımızın geleceği için adımlar atılır ! Üzülerek söylüyorum ! seçilmiş olmak yeterli olmuyor . Hükümet etmesi için yetki verdiğiniz Siyasi İradenin de olası her türlü yanlış adımları ve hataları Sizin derinize bir çentik gibi kazınıyor . Halkımızın bir Vekili olarak Sizlere Söz veriyorum ! Muhalefetin dediği gibi ! Sorumlu Sizsiniz !! Olası oluşacak Siyasi İradeye ! O iradeyi oluşturma yetkisi ve veya desteğini veriyor isem Sesim Halkımızın Sesi olacak . Atılan tüm adımların takipçisi olacağım . 2 Hafta öncesine kadar Hükümetin tüm birimlerinde yapılan ve alınan kararlarında veya alınması planlanan yasal süreçler hazırlığında sadece dıştan izleyen olarak , izlemesi istenen kişi/ler olarak görüldük . Artık Böyle olmayacak ! Atılan , atılması gereken tüm adımlardan ve kararlardan bilgimiz olacak ! Doğru olmadığını düşündüğümüz , tartışılacak gerekirse hayat bulmayacak ! Koalisyon ortağı olmak bunu gerektirir . Halkımıza ve Geleceğimize karşı olan sorumluluk paylaşımında hele hele böylesi zor bir dönemde ortak akılla hareket etmemiz şart ! KKTC kendi içinde ve Dış Dünya ile de ilişkilendirilebileceği çok ciddi güzel fırsatları barındırıyor . Tüm bunları hayata geçirebilir olmamız şart . Ekonomik olarak içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçten çıkmak aylar isteyecek ancak her şeyin  eş zamanlı olması şart . Zaman “beklenenlerin” sıra ile değil Beklenenlere karşı eş zamanlı hareket etmemizi gerektiriyor . Meclisimizde de bu yönde adımlar dizinine hazır , yön verecek , sorumluluk alacak ve toplumumuzu mutlak refah düzeyine çıkartacak Milletvekillerimiz var ve görev almaya hazırlar . Siyaseti meslek olarak seçmiş sadece siyaset yapmayı bilen Milletvekillerimizle artık yol almamız mümkün değil . Değerli Milletvekili arkadaşlarıma ayrıca sesleniyorum ! Yıllardır kaç dönem Bakanlıklar yaptınız ! Başarılarınız kurulan hükümet sayıları ile ortada ! gelin diğer arkadaşlarınıza destek ve fırsat verin ! Yapamadıklarınızı Yapma şansı verin ! Başarılı olunsaydı bugünler yaşanırmıydı ! bu cümleler yazılırmıydı ve eleştiriler yapılırmıydı ? 
Gücün Gücü olmayı Biz olmayı öğrenmeniz gerekli ! Özetle olası bir Koalisyon Hükümetinde görev alınacak ve Siyasi İrade oluşumunda , Hükümet kurulumunda yer alacak isek ! Biz ve Bir olarak hareket ederek  Halkımızın , Geleceğimiz olan Çocuklarımızın Geleceği için Sorumluluk Paylaşımı yaparak 24 saat 365 gün çalışmamız lzm  . Hazırsanız Hazırız ! Aksi Halkımız Kendi Geleceğine Kendisinin Yön vereceği yeni adımlar atacak . Dün 23 Nisan ve Çocuklarımızla geçen bir gündü ! Yüzlerindeki ve kalplerindeki var olan o mutluluğu ! Gelecek Umutlarını ! Dünya gençliği ve insanlığı ile bir olma yaşam hakkını karartmaya hakkımız yok !!

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