AKP'li Bakan: CHP uzaya çıkmamıza engel oluyor

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter üzerinden Türkiye'nin uzaya çıkma çabalarına CHP'nin engel olduğunu iddia etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP’nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, “Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak.” ifadesini kullandı.

Varank tweetinde, “Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak.” ifadelerini kullandı.