  • BIST 1.373
  • Altın 474,546
  • Dolar 8,3005
  • Euro 10,0231
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

AKP’li başkan çocuk işçiyi, ‘küçük ustamız’ diye tanıttı

»
AKP’li başkan çocuk işçiyi, ‘küçük ustamız’ diye tanıttı
AKP’li başkan çocuk işçiyi, ‘küçük ustamız’ diye tanıttı

Tekirdağ Hayrabolu’nun AKP’li Belediye Başkanı Osman İnan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptığı paylaşım tartışma yarattı. İnan, yol inşaatı alanında karşılaştığı çocukla poz verdi. CHP, ‘Çocuk işçiliği teşvik ediyor’ diye eleştirdi.

 

Hayrabolu’nun AKP’li Başkanı Osman İnan, belediyenin yol yapım inşaatı alanında karşılaştığı, işçi eldivenli küçük çocukla poz verip “Küçük ustamız” diye tanıttı. İnan paylaşımında “İşçilerimize kolaylıklar diledim. Küçük ustamız Y.’ın 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutladım” dedi.

CHP Hayrabolu İlçe Başkanlığı, “Çocuk işçiliği teşvik eden ve yasaları çiğneyen bu anlayışı kınıyoruz” diyerek AKP’li İnan’a tepki gösterdi.osman-002.jpg

TARTIŞILAN GÖRÜNTÜ

Başkan İnan ise eleştirilere “Babasını ziyarete gelmişti. Babasının da işçi eldivenini giymişti” yanıtını verdi.

İnan’ın poz verdiği çocuğun parke taşı döşerken, traktör sürerken ve diğer işçilerle birlikte görüntüleri de ortaya çıktı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5+BM Toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Başkanlığındaki Heyet Temsil Edecek26 Nisan 2021 Pazartesi 13:31
  • Türkiye’de Kripto Para Borsası Thodex Soruşturmasında Gözaltına Alınan 62 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi26 Nisan 2021 Pazartesi 12:40
  • Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 Açıklamasına Yanıt Vereceğini Açıkladı26 Nisan 2021 Pazartesi 12:20
  • T.C Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası doktorların yeniden atanması için ilana çıktı26 Nisan 2021 Pazartesi 08:29
  • 24 Nisan: Ankara Biden'ın 'soykırım' açıklamasını nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?25 Nisan 2021 Pazar 22:53
  • İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü25 Nisan 2021 Pazar 22:40
  • Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!25 Nisan 2021 Pazar 22:21
  • Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti25 Nisan 2021 Pazar 20:20
  • Türkiye’de Koronavirüs | 347 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 38 binin üzerinde25 Nisan 2021 Pazar 19:36
  • Ankara Tabip Odası: Hastalar acilde günlerce bekletiliyor25 Nisan 2021 Pazar 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti