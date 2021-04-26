AKP’li başkan çocuk işçiyi, ‘küçük ustamız’ diye tanıttı

Tekirdağ Hayrabolu’nun AKP’li Belediye Başkanı Osman İnan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptığı paylaşım tartışma yarattı. İnan, yol inşaatı alanında karşılaştığı çocukla poz verdi. CHP, ‘Çocuk işçiliği teşvik ediyor’ diye eleştirdi.

Hayrabolu’nun AKP’li Başkanı Osman İnan, belediyenin yol yapım inşaatı alanında karşılaştığı, işçi eldivenli küçük çocukla poz verip “Küçük ustamız” diye tanıttı. İnan paylaşımında “İşçilerimize kolaylıklar diledim. Küçük ustamız Y.’ın 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutladım” dedi.

CHP Hayrabolu İlçe Başkanlığı, “Çocuk işçiliği teşvik eden ve yasaları çiğneyen bu anlayışı kınıyoruz” diyerek AKP’li İnan’a tepki gösterdi.

TARTIŞILAN GÖRÜNTÜ

Başkan İnan ise eleştirilere “Babasını ziyarete gelmişti. Babasının da işçi eldivenini giymişti” yanıtını verdi.

İnan’ın poz verdiği çocuğun parke taşı döşerken, traktör sürerken ve diğer işçilerle birlikte görüntüleri de ortaya çıktı.