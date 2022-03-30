AKP’li Başkan Yardımcısından Depremzedelere Skandal Sözler

6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen afetzedelerin dertleri bitmedi. Yaklaşık 80 bin meskenin hasar gördüğü deprem sonrasında evsiz kalan çok sayıda vatandaş isyan etti.

Kendilerini “Depremzede anneler” olarak tanımlayan yaklaşık kırk kişilik grup önceki gün AKP İzmir İl Başkanlığı'na giderek protestoda bulundu. Vatandaşlar, “Kentsel dönüşümcü değiliz, depremzedeyiz”, “Depremzede burada, devlet nerede” sloganları attı.

“17 AY OLDU, ARTIK ÖLÜYORUZ”

Yurttaşları binanın bahçe kapısında AKP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil, “Bu şekilde olmaz, böyle yaparak bir şey elde edemezsiniz” sözleriyle karşıladı. Kandil'le vatandaşlar arasında tartışma başladı. Depremzedeler, “17 ay oldu. Evlerimiz harap halde. Perişanız. Artık buramıza geldi. Artık ölüyoruz” dedi.

“YALANDAN BAĞIRMAYIN”

Vatandaşlar AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yle görüşmek istediklerini ifade etti. “Birkaç temsilci belirleyin, içeriye alalım” diyen Kandil, cep telefonlarıyla kayıt yapan yurttaşların kameraları kapatmasını istedi.

Vatandaşlar çekim yapmaya devam etti. Kandil, “Her şeyi bitirdiniz, şimdi burada yalandan bağırmayın” deyince, tartışmanın tansiyonu daha da arttı. Bu sözlere alkışlı protestoyla tepki gösteren depremzedeler, “Biz yalancı değiliz, iftira atmayın” diye seslendi. Kandil, “İftirayı atan sizsiniz” dedi.

“BİR HANIMEFENDİ OLARAK ELİNİ İNDİR”

X-Ray cihazından geçerek il binası kapısının önüne gelen vatandaşlarla parti temsilcileri arasındaki tartışma devam etti. AKP görevlisi olduğunu belirten bir kişi, “Bizi anlayın, çözüm istiyoruz” diyen depremzedelere, “Bu şekilde geldiğiniz için çözüm olmaz. Çünkü gürültü yapıyorsunuz, diyaloga girmiyorsunuz. Bağırdığınız için haklı değilsiniz” dedi. Parti görevlisi, kendisiyle konuşmak isteyen bir yurttaşa, “Bir hanımefendi olarak önce elinizi indirir misiniz” diye çıkıştı.

POLİS: ÇEKİM YAPMAK YASAK

Tartışma esnasında vatandaşlarla polemiğe giren sivil giyimli bir polis memuru cep telefonlarıyla kayıt yapan depremzedeleri engellemek istedi. Polis, “Kamerayı kapatın artık ya. Bu yaptığınız kanunlara aykırı zaten. Çekim yapamazsınız, yayınlayamazsınız, yasak” dedi.

Vatandaşlar, basın ve ifade özgürlüğünün anayasal hak olduğunu ve kamusal alanda çekim yapma özgürlüğüne sahip olduklarını belirterek cep telefonlarıyla o anları görüntülemeyi sürdürdü.

PARTİ YÖNETİCİSİNDEN POLİSE “ALIN BUNLARI” TALİMATI

Bina içine üç depremzede temsilci olarak alınırken, dışarıda kalan toplulukla gerginlik devam etti. AKP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil, vatandaşlara, “Böyle konuşacaksanız dışarı alırım sizi” dedi. Kandil, polise “Memur arkadaşlar, gelin buraya, çıkarın bunları” diyerek talimat verdi. Bunun üzerine sivil polis, vatandaşları il başkanlığı bahçesinin dışına çıkarmak için harekete geçti. Depremzedeler, “Burası sizin tapulu malınız değil. Biz vatandaş değil miyiz? Çıkmıyoruz” diyerek direndi.

“75 BİN KONUT AÇIKTA”

Dışarıya çıkmayan vatandaşlarla Mustafa Kandil arasındaki tartışma sürdü. Vatandaşlar, başta AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ olmak üzere, birçok parti yetkilisiyle görüştüklerini ancak bir çözüme kavuşamadıklarını belirterek, “Her yetkili ağzımıza bir parmak bal çalıp gitti” dedi. Kandil, “Bu kadar iyi niyeti suiistimal ediyorsunuz” karşılığını verince, depremzedeler, “75 bin konut açıkta” diye konuştu.

DEPREMZEDELERE “ŞOVMEN” DEDİ

Sivil polisin, “Siz parti mensubu musunuz” sorusuna, vatandaş, “Biz a partisi, b partisi, c partisi mensubu değiliz. Bizim derdimiz evimize kavuşmak. Biz depremzede anneleriz. Mağduruz” yanıtını verdi.

Mustafa Kandil, depremzedelere, “Kameraların karşısında şovmenlik yapıyorsunuz. Şov yapıyorsunuz” deyince tepkiler arttı. Bazı depremzedelerin gözyaşları içinde olduğu görüldü. Bir depremzede ağlayarak, “Bu kadar kötü olamazsınız” dedi.

“EVİM YOK, İŞİM YOK, EŞİM YOK, BEŞ PARASIZIM”

Daha sonra Mustafa Kandil il binasına girdi. Bu esnada bir depremzede, “Evim yok, işim yok, eşim yok. Beş parasızız” diye seslendi. Depremzede vatandaşlar daha sonra dağıldı.