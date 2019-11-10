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AKP’li belediye, 10 Kasım anma mesajında Atatürk yerine Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı

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AKP’li belediye, 10 Kasım anma mesajında Atatürk yerine Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı
AKP’li belediye, 10 Kasım anma mesajında Atatürk yerine Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı

AKP’li Nevşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı kullanıldı.

Belediye tarafından paylaşılan mesajda “Saygıyla #10Kasım” yazıldı. Mesajla paylaşılan görselde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ve Erdoğan’ın görseli kullanıldı.

Belediye tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:1573391678400-ghfdghdfgdfg.png

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