AKP'li Burhan Kuzu: Kıbrıs Türkü Akıncı'yı sandığa gömmeli!
İşte o açıklama;
KKTC'de 26 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Mustafa Akıncı, açıkça Türkiye düşmanlığı yapıyor. Bunu içime sindiremiyorum. Kıbrıs Türkü, Akıncı’yı sandığa gömmeli. Seçim sürecinde KKTC’ye giderek, Akıncı’nın kazanmaması için herkes çalışmalı.
KKTC'de 26 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Mustafa Akıncı, açıkça Türkiye düşmanlığı yapıyor. Bunu içime sindiremiyorum. Kıbrıs Türkü, Akıncı’yı sandığa gömmeli. Seçim sürecinde KKTC’ye giderek, Akıncı’nın kazanmaması için herkes çalışmalı.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) February 9, 2020
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