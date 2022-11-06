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AKP'li Cevheri: HDP legal bir parti, anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var

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AKP'li Cevheri: HDP legal bir parti, anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var
AKP'li Cevheri: HDP legal bir parti, anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP’nin anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesi hakkındaki eleştirilere “HDP'ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Meclis'te grubu bulunan legal bir parti. Ve Anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var” dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cumhur İttifakının birçok kesiminin HDP'ye yönelttiği suçlamaları eleştirdi. 

“Onların desteğine ihtiyacımız var"

Sözcü'nün haberine göre, başörtüsü konusunda Anayasal değişiklik yapmak isteyen AKP'nin TBMM'de 285, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin ise 48 oyu bulunuyor. Meclis'te bir sandalyesi olan BBP ile birlikte 334 oy sağlanırken 26 oy eksik kalıyor. Anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için en az 360, referandumsuz değiştirebilmek için ise en az 400 oy gerekiyor.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa'da yerel yayın yapan EDESSA TV'de konuyla ilgili değerlendirme yaparken “. Kanunlara göre kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor” yanıtını verdi. Önümüzdeki günlerde bir Anayasa değişikliğinin gündemlerinde olduğunu ve bunun için destek aradıklarını belirten Cevheri “Onların desteğine ihtiyacımız var. Onlar da başörtüsüne destek vereceklerini deklare ettiler” dedi.

TBMM'de tüm partilerin kanun teklifleri, değişiklikleri yapılırken birbirleriyle görüştüğünü de söyleyen Cevheri şöyle devam etti:

“Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir. Yani ilk defa yapılan bir şey değildir. Partimizin yaptığı doğrudur. Bu ülkede eğer bir sosyal barış sağlanması gerekiyorsa, bir huzur getirilmesi gerekiyorsa niçin diyalog olmasın? İyi ilişki her zaman güzeldir devam ettirilmeli.”

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