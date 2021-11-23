AKP'li Demirbağ'dan geçim tavsiyesi: Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşlara önerilerde bulunurken, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" dedi.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşlara önerilerde bulunurken, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" dedi.

AKP milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına ilişkin olarak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kanal Fırat'a konuşan Demirbağ, tasarruf uyarılarını şöyle sıraladı:

"Cumhurbaşkanımıza, devletimize güvensinler. Biz Suriye değiliz. Türkiye'yi Amerika'nın talimatıyla Suriye'ye çevirmeye çeviriyorlar. Suriyelilerin geleceği bir kapı var, Türkiye vs... Ama bizim gideceğimiz bir yer yok, bir millet için öncelikli olan vatandır, haysiyetidir, şerefidir. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alırız 3 tane alırız bir kilo alacağımıza... Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, bu fırsatı vermeyelim derim ben."

Muhalefetten tepki

Demirbağ'ın ifadeleri gündem olurken, başta CHP olmak üzere muhalefetten pek çok tepki geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "İnsaf be kardeşim. Bırak eti, domatesi, sebzeyi… Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi olmuşlar, milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri de millete karşı mühürlü. Milletimiz, ‘nas’ı ağızlarından düşürmeyenlerin bu halini görünce, Erdoğan şahsım hükümetinin karanlığından sabahın aydınlığına tez elden ulaşabilmek için gece gündüz Felak, Nas duaları okuyor. Bunlara bir tavsiyede bulunuyorum. Öyle gözüküyor ki ekmeğe gelen zamlar durmayacak. Erken davransınlar, beyaz ekmeğin zararlarını millete şimdiden anlatmaya başlasınlar. Bu işin bir tane çözümü var. Seçim, seçim, seçim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise "Milletle alay etmek Gayrettullaha dokunur" diyerek konuştu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta yaptığı açıklamada Demirbağ'a tepki göstererek "Zülfü efendi! Sağlığı zararlı olan tek şey var, o da sizsiniz. Bu milletin açlığıyla dalga geçmeyin. Yokluğuyla dalga geçmeyin." dedi.