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AKP'li Erdoğan'dan Akıncı'nın sözlerine tepki! TALİHSİZLİK

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını “Çok talihsiz bir beyan” şeklinde değerlendirdi.
AKP'li Erdoğan'dan Akıncı'nın sözlerine tepki! TALİHSİZLİK

AKP'li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kırım’ın ilhakı” gibi Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması ihtimalinin “korkunç” olacağı açıklamalarına tepki gösterdi.

Akıncı’nın sözlerini “Çok talihsiz bir beyan” diye değerlendiren Erdoğan, “Bu çıkış eski cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük’ün mücadelelerini de hiçe saymaktır” ifadelerini kullandı.

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