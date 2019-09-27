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AKP'li eski üye: ‘Hemen hemen her gün partiden istifa edenler var’

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Reuters: AKP’nin üye sayısı bir yılda 840 bin azaldı; yeni parti kurulursa istifalar artar
AKP'li eski üye: ‘Hemen hemen her gün partiden istifa edenler var’

AKP’den istifa eden isimler, partinin üye sayısının son bir yılda 840 bin azaldığını açıkladı. İsimleri açıklanmamak kaydıyla Reuters’a konuşan eski AKP’liler yeni bir parti kurulduğu takdirde daha fazla ve kritik isimlerin istifasının beklendiğini söyledi.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrı ayrı parti kurma hazırlıklarını ilan ettiğini anımsatan Reuters’ın haberine göre eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Babacan’ın kuracağı partiye destek vermesi bekleniyor.

Habere göre partiden istifa eden isimler, ‘partideki sorunların çözüleceğine olan inancın azalması’nın istifalarda etkili olduğunu söyledi. AKP’li yetkililer ise istifaların ya da yeni parti kurma girişimlerinin ‘siyasi bir karşılığı olmayacağını’ savunarak, partinin bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor.

‘Bazı illerde toplu istifalar var’

AKP’den ayrılan eski bir milletvekili, istifa süreçlerine dair şöyle konuştu: “Tek tek istifalar oluyor. Bazı illerde toplu istifalar var. Bazı illerde yeni kurulacak partilere katılım için toplu istifa girişimleri oluyor. Bunlar güzel görüntüler değil o yüzden ayrılan bazı arkadaşlar onlarla konuşup bu istifaları durduruyor.”

‘Dışlanmış hissediyoruz, yeni soluk arıyoruz’

Suriyelilere ilişkin söylemler, yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı ile birlikte gelen iktisadi yavaşlama sonucunda oy kaybı yaşayan AKP’den istifa eden bir üye de “Partide kendimiz artık dışlanmış hissediyoruz” dedi.

Eski üye sözlerine şöyle devam etti: “Parti genel merkezi bu istifaların farkına vardı ama rahatsızlığı durdurmak için gerekli adımları atmıyor. Bir erime değil şu aşamada belki; ama bu partiyi parti yapan insanların koptuğunu adım adım görüyoruz. Herkes kendine yeni yol arıyor, yeni kurulacak partilerde kendimizi daha iyi ifade edeceğimize inanıyoruz. Bir grup arkadaş yeni partilerden biriyle irtibata geçtik; bizi takip etmek isteyen birçok arkadaş var. Ekonomi ve Suriye meselesi gibi sorunların çözülmesinde ışık göremez olduk. Yeni bir soluk arayışı var. İstifaların devamını göreceksiniz zaten.”

‘Hemen hemen her gün partiden istifa edenler var’

AKP’den istifa eden bir üst düzey yetkili ise ‘partinin başlangıç ilkeleriyle şimdiki durum arasında ciddi farkların’ olduğunu belirtti.

AKP’nin, ‘eskiden fazlasıyla istişare yapılan’ bir parti olduğunu savunan üst düzey yetkili, artık ‘bundan eser kalmadığını’ söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Zaten seçmen nezdinde de bunun karşılığı görülmeye başlandı. Türkiye genelinde birçok yerden parti teşkilatlarından istifalar oluyor. Bunlar basın toplantısıyla ya da başka mecralardan duyurulmadığı için önemli bir bölümünden kamuoyunun haberi olmuyor. Fakat hemen hemen her gün partinin ilk gününden itibaren görev almış birçok arkadaş kendisine yeni yol seçiyor.”

‘Sonuç alamayacaklar’

AKP Genel Merkezi’nden üst düzey bir yetkili, partiden istifaları doğrularken, ayrılan kişilerin ya da yeni kurulacak partilerin ‘politik karşılığının olmadığını’ öne sürdü.

İstifaların ‘Cumhurbaşkanına karşı yeni bir cephe kurmak’ anlamına geldiğini savunan üst düzey yetkili şu ifadeleri kullandı: “Sanki bir cephe kurmaya çalışıyorlar ama sonuç alamayacakları bir girişim olacak. Daha önce de oldu bunlar ve hepsi kayboldu. Son seçimlerde beklemediğimiz sonuçlar çıktı ama AKP güçlü bir parti ve bu dönemi atlatacak. Bazıları cumhurbaşkanımıza karşı kurulacak bir cepheye destek vermek gibi bir girişime bulaşıyor. Bunlar tamamen sonuçsuz kalacak işler. Büyük çaplı, toplu istifalar beklemiyoruz doğrusu.”

Girişimler hayal kırıklığı olacak’

Partiden bir başka yetkili ise istifaların ‘pek de küçümsenmeyecek’ boyuta geldiğini belirtti. Yetkili yine de ‘girişimlerin hayal kırıklığı olacağını’ savunarak sözlerine şöyle devam etti: “Arkadaşlar seslerini partide yeterince duyurmayı başaramadıklarını söylüyorlar. Yeni parti girişimlerinin hayal kırıklığı olacağını düşünüyoruz. Zaten amaç orada iktidar değil, bunu görmek zor değil. AKP bu kayıpları telafi edecek yapıda.”

AKP’nin geçen sene ağustos ayından beri üye sayısının 788 bin 131 azalarak yaklaşık 9 milyon kişiye gerilediği haberlerinin eylül ayı başında medyada yer alması üzerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin üye sayısında yüzde 95’ten fazlası vefat kaynaklı 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu söylemişti.

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