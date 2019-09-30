AKP'li Faruk Çelik: Yüzde 40 ve üzerinde oy alan aday ilk turda Cumhurbaşkanı seçilebilmeli

AKP'nin kurucularından Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Çelik, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" ifadelerini kullandı.

60, 61, 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Bakanı, 64. hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı koltuklarında oturan Çelik, şu anda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi görev yapıyor.

"Kızılcahamam'a gelsinler, eleştirilerini yöneltsinler"

Bursa'da yayın yapan Olay gazetesinden Ahmet Emin Yılmaz'a konuşan Çelik, "4-6 Ekim’de Kızılcahamam'da toplantı var. Bana da davetiye geldi, gideceğim. Diğer arkadaşların da tümüne geldi. Şu anda Parti'den ayrılan arkadaşlara da davetiye geldi. Gelsinler, 300 milletvekili önünde her şeyi söylesinler. Bunlar yapılmadan, ilgili platformlarda mücadele verilmeden parti kurma yaklaşımları bu süreçte sakıncalı." ifadelerine de açıklık getirdi.

Independent Türkçe'ye bilgi veren Çelik, sözlerinin yanlış aktarıldığını ifade etti. Partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Çelik, AK Parti'de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim'de Kızılcahamam'daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.

"AK Parti makamdan güç alanların partisi değil"

Çelik ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:

"AK Parti makamdan güç alanların değil makama güç verenlerin partisi. Eğer bu konuda eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani birileri makamdan güç alarak siyaset yapıyorsa, bana göre AK Parti verilebilecek en büyük zararı veriyor."

"Dinamizm ve deneyim bütünleştirilmeli"

Partinin yönetim kademelerindeki gençleştirmeye de dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün bir gençleşme sürecine girildi, ‘Siyasete yeni atılan arkadaşlarla devam edelim’ dendi. Çok açık net gördük ki tecrübeyle genç dinamizmi bütünleşmeden, hafıza olmadan zengin dinamizminin zorlandığı da çok net şekilde görüldü. Bir tarafta deneyim, bir tarafta gencin dinamizmi bütünleştirilmeli. Aksi takdirde kısa yoldan hedefe ulaşma imkanı kalmıyor."