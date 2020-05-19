AKP'li gençlerin yarısı, MHP'li gençlerin ise yüzde 68'i yurtdışında yaşamak istiyor

SODEV tarafından yapılan araştırma, Türkiye’de gençlerin özgürlüğe ve adalete olan özlemlerini ortaya koydu. Gençlerin çoğu çareyi yurtdışında görürken, AKP’li gençlerin neredeyse yarısı, MHP’li gençlerin ise yüzde 68’i Türkiye’den gitmek istiyor

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla hazırladığı “Türkiye’nin Gençliği Araştırması Raporu”nu açıkladı. 15-25 yaş aralığındaki gençlerin kendi konumları, gelecekleriyle ilgili değerlendirmeleri ve algılarını inceleyen araştırma, gençlerin özgürlük, adalet ve liyakat özlemini çarpıcı bir biçimde ortaya koydu.

Rapora göre gençlerin yalnızca yetenek ile bir yere gelinebileceğine ilişkin inançları çok zayıf görünüyor. Katılımcıların yüzde 70,3’ü Türkiye’de arkası sağlam bir kişinin yetenekli bir gencin önüne geçebileceğini düşünüyor.

apora göre katılımcıların yüzde 61,7’si öğrenci, yüzde19’u çalışan durumunda.

Yüzde 10,7’si iş aradığını, yüzde 7,3’ü iş aramaktan vazgeçtiğini, yüzde 3,3’ü ise ev kadını olduğunu ifade ediyor. Yani gençlerin yüzde 32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yok.

Raporda Türkiye OECD’nin ne istihdamda ne eğitimde (NİNE) gençlik olarak adlandırdığı kategorinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu ifade ediliyor.

GENÇLER ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMSİYOR

Raporda, düşüncelerini özgürce ifade edebilmek ve başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gençler için çok önemli görünen konular olduğu belirtiliyor.

Sonuçlara göre, gençlerin yüzde 68,3’ü düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi çok önemli olarak görüyor.

Yüzde 52’si ise başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini de çok önemli buluyor.

EKONOMİK OLARAK BAĞIMSIZ DEĞİLLER

Katılımcıların yüzde 69,2’si ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanamadığını dile getiriyor. Araştırmada bu durumla ilgili, “Özellikle bölgesel eşitsizlikler ve işsizlik oranları ile paralel olarak, HDP’ye oy veren gençler arasında ekonomik bağımlılığın daha yüksek olduğu görülmektedir” ifadeleri yer alıyor.

ÇAREYİ YURTDIŞINDA GÖRÜYORLAR

Araştırma verilerine göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 62,5’i eğer imkân olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor.

Ayrıca rapordaki bir çarpıcı veri de kendi oy verdikleri partinin yıllardır iktidarda olmasına rağmen, AKP’li gençlerin dahi neredeyse yarısının eğer imkânı olsaydı yurtdışında yaşamak istediğini ifade etmesi.

Yurtdışında yaşamak isteyenlerin oranı CHP’ye oy veren gençlerde yüzde74,4’e, İyi Parti’ye oy verenlerde yüzde 68,8, henüz oy kullanmayanlarda yine yüzde 68,8, MHP’li gençlerde yüzde 68,6’ya yükseliyor.

İSVİÇRE Mİ SUUDİ ARABİSTAN MI?

Yurtdışında yaşam tercihlerine daha yakından bakıldığında sonuçlar daha çarpıcı hale geliyor. Araştırmada şu veriler paylaşılıyor.

“Gençlere hayatınızın kalan kısmının tamamını Suudi Arabistan’da aylık 10.000 dolar kazanarak veya İsviçre’de aylık 5.000 dolar kazanarak geçirme imkanları olsaydı hangisini tercih edeceklerini sorduğumuzda, katılımcıların yüzde 72,2’nin İsviçre’yi tercih ettiğini görüyoruz. Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin dahi yüzde 60,5’i İsviçre’yi tercih edeceğini belirtmiş.”

ÇOĞUNLUK ÜNİVERSİTELERE GÜVENMİYOR

SODEV araştırmasına katılan gençlerin yüzde 40,8’i Türkiye’de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor. Bu oran HDP seçmeni gençlerde yüzde72,8’e, İyi Parti’li seçmende yüzde 56,4’e, CHP’li seçmen gençlerde yüzde 49,5’e, MHP’li seçmende yüzde 48,5’e yükseliyor.

Araştırma, sosyal medyada düşüncelerini ortaya koyma özgürlükleri ile ilgili önemli bir ayrışmaya işaret ediyor. Türkiye genelinde gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini düşünüyor. Bu oran özellikle HDP’li, CHP’li ve İyi Partili seçmenlerde çok daha yüksek oranlarda seyrediyor.

Araştırma, iktidarda olmayan düşüncelerin sosyal medyada ifade edilmesi yönünde dahi önemli sınırlamalar olduğunu gösteriyor. Muhalif partilere oy veren gençler sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini ifade ediyor.

Araştırmamıza katılan gençler yüzde93,2 ile en çok Instagram’ı kullandıklarını belirtiyor. İkinci sırayı yüzde49,2 ile Twitter, üçüncü sırayı yüzde47,3 ile Facebook alıyor.



SODEV, araştırmanın 600 genç üzerinde yapıldığını, katılımcıların yüzde 51,3’nün erkek, yüzde 48,7’sinin kadın olduğu bilgisini verdi. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 44,5’i 15-19, yüzde 55,5’i ise 20-25 yaş aralığında. Araştırmanın tamamına burayı tıklayarak erişebilirsiniz.

(BİRGÜN)