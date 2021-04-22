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AKP'li Hilvan Belediye Başkanından 'gri pasaportla insan kaçakçılığı' sorusuna yanıt: Orucum

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Urfa'nın AKP’li Hilvan Belediyesi’ndeki gri pasaport vakası A.P. isimli kadının Türkiye’den gitmeye çalışırken yakalanması sonucu ortaya çıktı.
AKP'li Hilvan Belediye Başkanından 'gri pasaportla insan kaçakçılığı' sorusuna yanıt: Orucum

Urfa'nın AKP’li Hilvan Belediyesi’ndeki gri pasaport vakası A.P. isimli kadının Türkiye’den gitmeye çalışırken yakalanması sonucu ortaya çıktı. Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 2019 yılında Fransa’ya giden 45 kişiye ilişkin “Giden herkes döndü mü?” sorusuna “Döndüler, çok abartıyorlar” yanıtını verdi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile başlayan ve birçok ilçe belediyesine sıçrayan, “gezi” adı altında yurt dışına insan çıkarmaya aracılık yapıldığı iddialarında, Urfa'nın Hilvan Belediyesi’nin de adı geçti. Hilvan Belediye Meclisi’nin, 23 Eylül 2019'da Fransa'ya bir gezi grubu göndermeyi kararlaştırdığı, Turc de Grenoble Derneği’nin çağrısıyla 45 kişinin gittiği, ancak bazı kişilerin Fransa’dan dönmediği ileri sürüldü.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, olayla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti. ANKA Haber Ajansı’nın “Giden herkes döndü mü?” sorusuna “Döndüler, döndüler, çok abartıyorlar” dedi. Bayık, İçişleri Bakanlığı’nın bu olayla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığı sorusunu ise yanıtsız bırakarak “orucum” demekle yetindi.

Hilvan Belediye Meclisi’nin HDP’li üyesi Yunus Toprak ise o tarihte Fransa’ya düzenlenecek gezi, Belediye Meclis gündemine geldiğinde herkesin “Evet” oyu verdiğini, ancak; “insan kaçakçılığı” gündeme gelince geçtiğimiz hafta ifadesinin alındığını söyledi.

Toprak’ın anlatımına göre “Hilvan Belediyesi’nde de insan kaçakçılığı yapıldığı A.P. adında bir kadın yurt dışına gri pasaport ile çıkmaya çalışırken” ortaya çıktı. Türkiye’den çıkmaya çalışan A.P.’ye gri pasaportu nasıl aldığı sorulunca ülkeden yasa dışı yollarla gitmeye çalıştığı anlaşıldı. A.P.’nin yakalanması üzerine soruşturma Hilvan Belediyesi’ne de yansıdı.

“BELEDİYE BAŞKANI DA GİTTİ”

Toprak, 2019 yılında Belediye Başkanı Bayık’ın da yurt dışına gittiğini belirterek, söz konusu 45 kişi arasında Hilvanlı olmayan ve tanımadığı kişilerin de bulunduğunu açıkladı. Toprak, “Baktım listede AKP’li belediye meclis üyeleri gelmiş. Ama diğerlerini tanıyamadım. Bir iki belediye çalışanı, 4-5 belediye meclis üyesi gitmişti. Ancak diğerlerini tanımıyorum. Geri döndüler mi bilmiyorum. Bu gidenlerin hepsi Makendonya’ya gittiler. Encümenler Makendonya’ya gitti” dedi.

Toprak, Şanlıurfa Valiliği’nden yetkililerin kendisini soruştururken yakalanan A.P.’yi sorduğunu ve onun da Hilvanlı olmadığını orada öğrendiğini de aktardı.

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