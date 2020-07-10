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SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

AKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

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AKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!
AKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından Atatürk için “Taştan adam eriyor” ifadesini kullandı. Kırdağ daha sonra tweetini sildi ve hesabını korumalı hale getirdi

Danıştay’ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nu kaldırıp Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarması ve Erdoğan’ın imzasıyla yapının ibadete açılmasının ardından, AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, skandal bir paylaşım yaptı.

Kırdağ şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Atatürk için isim vermeden “Taştan adam” ifadesini kullandı.

‘EMPERYAL DÜNYAYA BAŞKALDIRI DEĞİL’

Ayasofya kararının “emperyal dünyaya bir başkaldırı olmadığını” söyleyen Kırdağ, asıl niyetin ne olduğunu şöyle açıkladı:

“Ayasofya’nın statüsünün değiştirip aslına rücu etmesindeki en büyük mutluluk; bu kararın, emperyal dünyaya bir başkaldırı olması değil, onu müze yapanlara bir başkaldırı olmasıdır. Güneş doğuyor, taştan adam eriyor.”

Ayasofya’nın müze yapılması kararının alındığı 1934 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tü.

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ÖNCE TWEETİ SİLDİ, SONRA HESABINI KORUMAYA ALDI

AKP’li Ercan Kırdağ, paylaşımından dakikalar sonra tweetini sildi. Daha sonra ise hesabını korumaya aldı. Ancak Kırdağ’ın paylaşımına dair ekran görüntüleri kayıtlara geçti.

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