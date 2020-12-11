AKP'li Metiner: Dolar 8’e merdiven dayadı, ne iştir?

Doların bugün 8 liraya tırmanması sonrası AKP'li Mehmet Metiner, bir paylaşımda bulunarak, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili yapılan değerlendirmeleri hatırlatıp mevcut durumun nedenini sordu.

Doların bugün 8 liraya tırmanması sonrası AKP'li Mehmet Metiner, bir paylaşımda bulunarak, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili yapılan değerlendirmeleri hatırlatıp mevcut durumun nedenini sordu.

Metiner, kurla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımsa şunları yazdı:

"Doların yükselişini Berat Albayrak’ın “kötü ekonomi yönetimi”ne bağlayanlar...

Doların düşüşünü Berat beyin gidişine bağlayanlar...

Size soruyorum: Dolar 8’e merdiven dayadı. Ne iştir?"