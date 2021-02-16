AKP'li Metiner: Türkiye'de demokrasi eksikliği yok, fazlalığı var

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye'de demokrasi fazlalığını olduğunu öne sürerken, "Demokrasi fazlalığı, demokrasiyi zehirler" dedi.
Metiner, Twitter hesabında HDP'ye yönelik bazı paylaşımlar yaptı. "Türkiye'de demokrasi eksikliği yok, fazlalığı var" diyen Metiner, şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasi fazlalığı olmasaydı HDP kalkıp PKK terör örgütünün aleni sözcülüğünü yapamazdı. Demokrasi fazlalığı, demokrasiyi zehirler. Biline."
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