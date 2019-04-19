AKP'li Özdağ: Partili cumhurbaşkanlığında yanıldım

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 16 Nisan Referandumu ve öncesinde Meclis'te yapılan Başkanlık sistemi oylamasında 'Evet' dediği için yanıldığını belirtti ve sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren AKP'li Özdağ, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu gösterdiğini belirten Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Bir ülkede her kurum taraf haline gelirse o ülkede parçalanma kaçınılmaz olur. (Ben de evet dedim,yanıldığımı görüyorum). Bu sistem tekrar gözden geçirilmelidir."

​Referandumda kendisinin de 'Evet" dediğini ancak yanıldığını kaydeden Özdağ, devletin tarafsız olması gerektiğini aksi takdirde ülkenin parçanabileceği uyarısında bulundu.

​Seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Özdağ, "Seçimin sonuçlarına itiraz hukuki ve demokratik bir imkandır, ancak o sonuçlara saygı göstermemek başka bir şeydir. Çünkü seçim kazanmak için sadece bir oy fazlası kafidir" ifadesini kullandı.