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AKP’li Şamil Tayyar’dan Bülent Arınç’a: Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?

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AKP’li Şamil Tayyar’dan Bülent Arınç’a: Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?
AKP’li Şamil Tayyar’dan Bülent Arınç’a: Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a yönelik olarak, " Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?" ifadesini kullandı. 

Tayyar Twitter hesabından, "Yorumlardan, mesajlardan anlıyorum ki son twitim pek anlaşılmamış. Açalım o vakit. Muhtereme diyorum ki; liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?" ifadesini kullandı. 

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Arınç ne demişti?

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkisine dair konuşmak istemediğini belirterek, “Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme... Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam” dedi.

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