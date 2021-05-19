AKP’li Sofuoğlu Ferrari satın aldı

Sözcü’nün haberine göre Ferrari F90 Stradale model araç, Sofuoğlu’nun eşi Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı. Aracın Türkiye satış fiyatı vergiler dahil 16 milyon lira. Ancak Sofuoğlu’nun eşinin yabancı uyruklu olması nedeniyle araç ‘MA-MZ harf grubuna‘ tescil edildi; yani misafir araç statüsünde. Bu yüzden Sofuoğlu’nun cebinden ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) çıkmayacak.

2018’de vekil seçilen Sofuoğlu, TBMM’de mazbata almaya da Lamborghini Aventador ile gitmişti. Sofuoğlu’nun daha sonra satışa çıkardığı araç da ‘misafir araç’ plakalıydı.

Dünyanın en hızlı Ferrari’si

Ferrari F90 Stradale’de 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor ile 3 adet elektrik motoru bulunuyor ve bu motor sistemi toplamda 1000 beygir güç ile 800 Nm tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 2.5 saniye, maksimum hız değerinin ise 340 km/s olduğu da belirtiliyor. Bu rakamlar SF90’ı dünyadaki en hızlı Ferrari yapıyor.