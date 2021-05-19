  • BIST 1.460
  • Altın 505,145
  • Dolar 8,3846
  • Euro 10,2417
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

AKP’li Sofuoğlu Ferrari satın aldı

»
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Ferrari marka bir araç satın aldı. Aracı yabancı uyruklu eşinin üzerinden alan Sofuoğlu, vergi muafiyeti de sağladı.
AKP’li Sofuoğlu Ferrari satın aldı

Sözcü’nün haberine göre Ferrari F90 Stradale model araç, Sofuoğlu’nun eşi Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı. Aracın Türkiye satış fiyatı vergiler dahil 16 milyon lira. Ancak Sofuoğlu’nun eşinin yabancı uyruklu olması nedeniyle araç ‘MA-MZ harf grubuna‘ tescil edildi; yani misafir araç statüsünde. Bu yüzden Sofuoğlu’nun cebinden ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) çıkmayacak.

2018’de vekil seçilen Sofuoğlu, TBMM’de mazbata almaya da Lamborghini Aventador ile gitmişti. Sofuoğlu’nun daha sonra satışa çıkardığı araç da ‘misafir araç’ plakalıydı.

Dünyanın en hızlı Ferrari’si

Ferrari F90 Stradale’de 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor ile 3 adet elektrik motoru bulunuyor ve bu motor sistemi toplamda 1000 beygir güç ile 800 Nm tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 2.5 saniye, maksimum hız değerinin ise 340 km/s olduğu da belirtiliyor. Bu rakamlar SF90’ı dünyadaki en hızlı Ferrari yapıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amasya'da aynı aileden 4 kişi koronadan yaşamını yitirdi19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:28
  • Prof. Dr. Çetin: KKKA aşısı, koronavirüs nedeniyle ikinci planda kaldı19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00
  • Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yönelik Açıklamasına Tepki19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:29
  • 19 Mayıs coşkusunu ameliyathanede zeybek oynayarak yaşadı19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:30
  • Sedat Peker açıklama yapmıştı; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin son iki bölümünde 'Peker' karakteri yer almadı19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:20
  • Süleyman Soylu'dan Özışık kardeşler hakkında suç duyurusu19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:49
  • Hadi Özışık, Cüneyt Özdemir'e böyle konuşmuştu: Soylu'dan Sedat Peker'e bir mesaj götürmüşsem haysiyetsizim, alçağım (VİDEO)19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:38
  • THY, Tarihi Forma ile Milyonlarca Kişinin Adını Gerçek Bir Uçağa Yazacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:48
  • Sedat Peker’in videoları dünya basınında; “Televizyon dizisinden daha eğlenceli olan haftalık videolar tam kapanma boyunca ilgi çekti"19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:35
  • Türkiye'de 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti