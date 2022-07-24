  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

AKP'li Tayyar: Çekirdek seçmen dışındaki belirleyici kitle, iktidara kırgın, muhalefetten umutsuz

»
"İnsan dosta kırılır, umutsuzluk telafisi zor bir duygu"
AKP'li Tayyar: Çekirdek seçmen dışındaki belirleyici kitle, iktidara kırgın, muhalefetten umutsuz

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar,  "Çekirdek seçmen dışındaki belirleyici kitle, iktidara kırgın, muhalefetten umutsuz." değerlendirmesini yaptı. 

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan dosta kırılır, umutsuzluk telafisi zor bir duygu. İzlenen çözüm odaklı performans, toplum/iktidar ilişkilerini yeniden onarıyor. Böyle devam edildiğinde 2023 şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi hayatını kaybetti23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:02
  • Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:45
  • Türkiye’den Yunanistan’a ‘azınlık okulu kapatma’ tepkisi22 Temmuz 2022 Cuma 21:03
  • Tahıl kriziyle ilgili anlaşma İstanbul’da imzalandı22 Temmuz 2022 Cuma 19:43
  • Milyonlarca ton tahıl, Ukrayna'da mahsur kalmıştı; Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da imzalanacak22 Temmuz 2022 Cuma 11:53
  • Fatih Altaylı, "Kaç kişiye vatandaşlık satıldı, ne kadar gelir elde edildi" diye sordu: TBMM gündemine gelip de bizi aydınlatabilir mi!22 Temmuz 2022 Cuma 11:31
  • TC, Azerbaycan ve Pakistan Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüme destek belirtti22 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi21 Temmuz 2022 Perşembe 18:54
  • Türkiye'de Petrol fiyatları düştü, gözler akaryakıt istasyonlarında21 Temmuz 2022 Perşembe 18:35
  • Katiller Yarın Mahkemeye Çıkıyor21 Temmuz 2022 Perşembe 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti