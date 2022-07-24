AKP'li Tayyar: Çekirdek seçmen dışındaki belirleyici kitle, iktidara kırgın, muhalefetten umutsuz

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, "Çekirdek seçmen dışındaki belirleyici kitle, iktidara kırgın, muhalefetten umutsuz." değerlendirmesini yaptı.
Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan dosta kırılır, umutsuzluk telafisi zor bir duygu. İzlenen çözüm odaklı performans, toplum/iktidar ilişkilerini yeniden onarıyor. Böyle devam edildiğinde 2023 şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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