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AKP’li vekil 45 kez test yaptırmış

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AKP’li bir milletvekilinin ‘corona’ için 45 kez test yaptırdığı ortaya çıktı.
AKP’li vekil 45 kez test yaptırmış

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı ve partide yapılan her toplantı öncesi test yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

İsmi açıklanmayan bir parti yöneticisinin şimdiye kadar 45 kez test yaptırdığı, bahsedilen toplantılara katılan diğer isimlerin de benzer durumda olduğu belirtildi.

AKP’li ismin şöyle konuştuğu belirtildi: “Cumhurbaşkanlığındaki her toplantıya gittiğimizde, genel merkezdeki her çalışma öncesinde test yaptırıyoruz. Ben ayrıca seçim bölgemdeki toplantılardan döndükten sonra evdekilere virüs taşıma korkusuyla ayrıca test yaptırıyorum.”

Son olarak, AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun bir ayda sekiz ‘corona’ testi yaptırması tepkilere neden olmuş, test konusunda AKP’lilerin kayırıldığı yönünde eleştiriler gelmişti.

Meclis’te 250’ye yakın personelin testi pozitif çıkmış, 41 kişinin tedaviye alındığı açıklanmıştı. 1-31 Ekim tarihlerinde genel kurul çalışmalarının yapılacağı günlerde Meclis’e ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtilmişti.

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