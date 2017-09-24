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AKP'li vekil: Diş macunu insanları koyun gibi yapıyor

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AKP'li vekil: Diş macunu insanları koyun gibi yapıyor
AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 'Batı ülkelerinin Müslümanları sindirmek için uğraştığını' savunarak, bu amaç için de diş macununu kullandıklarını ileri sürdü. Yavuz'a göre diş macununun içinde bulunan florür, 'insanları koyun gibi yapıyor.'

Sözcü'den Ali Ekber Ertük'ün haberine göre, Yavuz “Ben internette dolaşan bir bilgiyi paylaştım. Batılıların insanları nasıl sömürdüğünü, koyun gibi yönettiğini anlatmak için bu örneği verdim” dedi.

Milletvekili Yavuz'un açıklamaları şöyle:

“Epifiz bezi geometrik olarak insan kafasının tam orta noktasında bulunan pirinç tanesi büyüklüğünde esnek yapılı bir bezdir. Epifiz bezi sertleştirilen ve kireçlendirilen insanı yönetmek daha kolay oluyormuş. Flörürün diş macunları içerisine böyle bir tezgâh sebebiyle konulduğu öne sürülüyor. Aslında diş sağlığına ve diş beyazlatmasına hiçbir yararı olmadığı da söyleniyor. Neden? İnsanlar düşünemesin, koyun gibi çok kolay yönetilsinler diye. Bir avuç insan bütün dünyayı çekip çevirsin. Amma velakin Müslüman bu işlere gelmiyor. Hâlâ misvak kullanmaya devam ediyor. Hâlâ alternatif yöntemlere tevessül etmeye çalışıyor. Kuran'dan sünnetten besleniyor. İçki almıyor. Fazla enerjisini kumarla çarçur etmiyor.”

UZMANLAR: GÜNDE İKİ DEFA FIRÇALAYIN

Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Pedodonti Derneği ise daha önce yaptıkları açıklamalarda flör ile ilgili çaluışmaların devam ettiğini duyurmuştu. İki örgüt oretak açıklamalarında, "Günde 2 kere yaşa uygun dozda florlu diş macunu ile dişlerin fırçalanması ve çürük risk grubuna uygun topikal flor uygulaması yapılması diş çürüğünün azaltılmasında önemli rol oynar" demişti.

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