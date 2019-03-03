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AKP'li vekil: Erdoğan'a oy vermek imanın gereği, Allah size hiçbir hesap sormayacak

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AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 'Erdoğan'ı desteklemenin imanın gereği' olduğunu savundu. Gülpınar, 'Yarın mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak' ded
AKP'li vekil: Erdoğan'a oy vermek imanın gereği, Allah size hiçbir hesap sormayacak

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa'daki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşma, tepkilere neden oldu.

AKP İlçe Meclis Üyesi Adayı Celal Akıl'ın seçim bürosu açılışına katılan Gülpınar, AKP'li adaylara oy isterken, bunun "Allah'ın emri" olduğunu savundu.

'ALLAH SİZE HİÇBİR HESAP SORMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı desteklemenin "iman" gereğini olduğunu savunan ​Gülpınar, şunları söyledi:

"Allahü Teala sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli. Sadece yöneticiler için idareciler için geçerli değil. Herkes için. Halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Bunun hesabı nerede olacak. Ahirette olacak. Şimdi Allah hepinizden razı olsun. Bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak."

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