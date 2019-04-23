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AKP'li vekil 'FETÖ itirafçısı' çıktı

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AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun 'FETÖ şüphelisi' ve 'FETÖ itirafçısı' olduğu ortaya çıktı.
AKP'li vekil 'FETÖ itirafçısı' çıktı

AKP’li vekil Salim Çivitçioğlu’nun Çankırı Emniyeti tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde “şüpheli” olarak ifadesi alındı.

Polislerin “etkin pişmanlıktan” yararlanmak isteyip istemediğini sorduğu AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Ben örgüt üyesi değilim. Bu kapsamda olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda bildiklerimin hepsini samimim olarak anlatmak istiyorum. Bu hususlar etkin pişmanlık olarak kabul edilecekse buna rızam vardır” diye yanıt verdi.

Odatv'de yer alan habere göre, dershanelerin kapatılması sürecinde Muzaffer Vural, Levent Tuna ve Mükremin İçer’in AKP İl Başkanlığı’na geldiğini ifade eden AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Ne il başkanlığım döneminde ne de sonrasında bu yapı ile hiçbir bağım olmamıştır” dedi.

AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Siz Kasım Akçakaya’yı telefonla arayarak arsa konusuyla ilgili ‘İdris Şahin Bey de yanımda bu arsadan çekileceksin, cemaat bu arsaya yurt yapacak biz bunlarla baş edemeyiz’ dediniz mi?” sorusuna “Kasım Akçakaya ile böyle bir konuşma yapmadım” deyip konunun kendisini ilgilendirmediği şeklinde yanıt verdi.

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