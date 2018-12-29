AKP'li vekil Karadeniz yolu diye Hindistan’dan fotoğraf paylaştı

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ‘Eski Türkiye ile AK Parti dönemi Karadeniz yolları farkı’ diye Hindistan’dan bir fotoğraf paylaştı.

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında Periscope hesabından "Yeliz" takma adıyla canlı yayın yapan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şimdi de sosyal medya hesabından AKP’yi öveyim derken yanlış bir yol fotoğrafı paylaştı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şoförlüğünü de yapan daha sonra AKP'den milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medyadan iki ayrı görseli karşılaştırarak “Eski Türkiye ile AKPARTi dönemi Karadeniz yolları farkı! Ey gidi, nereden nereye....” diye yazdı.

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Fotoğraf Hindistan'dan

Ancak Çamlı’nın paylaştığı ve Karadeniz yolunun eski halini gösterdiğini iddia ettiği fotoğrafın Hindistan’da Himaçhal Pradeş’te bulunan Kinnaur district bölgesinden olduğu ortaya çıktı.

Çamlı, sosyal medyadan kendisine "Ekte paylaştığınız fotoğrafın nerede olduğu ile ilgili video var. Google image'ten fotografları paylaşmadan önce onaylatmanızı tavsiye ederim. Milletvekili de bu ülkede trollük yapacaksa işimiz çok” şeklindeki yoruma ise "Kır kabuğunu, gogıl'ın dışına çık, Karadeniz yollarına bir bak bakalım, bişey analayabilecekmisin. Biraz gayret" şeklinde yanıt verdi.