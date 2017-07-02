AKP'li vekil KKTC'deki uyuşturucu sorununu çözmeye geliyor

KKTC’deki uyuşturucu sorununun tüm boyutlarıyla masaya yatırılıp çözüm önerilerinin ortaya konacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

aşbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Ankara’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde yapılacak olan toplantı, yarın saat 10:00’da Sayıştay Toplantı Salonu’nda yer alacak.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün talimatı doğrultusunda yapılacak toplantı için, geçtiğimiz dönem TBMM Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmış olan ve Türkiye’de Uyuşturucu İle Mücadele Projesinin mimarı olarak görülen Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığındaki heyet bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.

Prof. Necdet Ünüvar Başkanlığında, Sağlık BakanlığıMüsteşar Yrd. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz; Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Dr. Sertaç Polat, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici, Danışman Ümmet Artuç ve Danışman Ülkü Semile Akbaş’tan oluşan Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile yapılacak toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ilgili bakanlıkların müsteşar veya müdürleri ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyeleri katılacak.

4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından hedeflenen amaca yönelik bir rapor hazırlanacak.

Türkiye’den gelen heyet yarın öğleden sonra bazı ziyaretlerin ardından, Uyuşturucu ile Mücadele Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çatalköy’de Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından açılışı yapılacak “Sevgi Mağarası” etkinliğine katılacak.