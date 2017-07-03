AKP'li vekil uyuşturucu sorununu çözmeye geldi

KKTC’deki uyuşturucu sorununun tüm boyutlarıyla masaya yatırılıp çözüm önerilerinin ortaya konacağı toplantı bugün gerçekleştirildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Ankara’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde yapılan toplantı, Sayıştay Toplantı Salonu’nda yer aldı.

Toplantıya, geçtiğimiz dönem TBMM Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmış olan ve Türkiye’de Uyuşturucu İle Mücadele Projesinin mimarı olarak görülen Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TC Sağlık BakanlığıMüsteşar Yrd. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz; Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Dr. Sertaç Polat, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici, Danışman Ümmet Artuç ve Danışman Ülkü Semile Akbaş’tan oluşan Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ilgili bakanlıkların müsteşar veya müdürleri ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyeleri katıldı.

ÜNÜVAR

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, KKTC’de uyuşturucu ile mücadele sorununun çok kapsamlı bir şekilde masaya yatırılması amacıyla bugünkü toplantının gerçekleştirildiğine işaret ederek, bugünkü toplantıda uyuşturucu ile mücadele kapsamında KKTC’de neler yapılabileceğinin ele alınacağını kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele konusunun sadece Türkiye ve KKTC için değil, tüm dünya için çok önemli bir mesele olduğuna işaret eden Ünüvar, herkes için, özellikle gençler nesiller için uyuşturucuyla mücadele konusunda acil adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele konusunda attığı adımlara ve uzun yıllardır yapılan çalışmalara değinen Ünüvar, uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü, Cumhurbaşkanı, hükümet ve bakanlıkların konuya çok duyarlı olmalarının da başarının asıl sebebi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalarının dünyaya model olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu çalışmaları örnek aldığını ifade eden Ünüvar, en büyük arzularının KKTC’nin de Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanması olduğunu kaydetti.

Ekip üyeleri hakkında da bilgi veren Ünüvar, toplantıdan KKTC için çok verimli sonuçlar çıkacağına inanç belirtti.

Ünüvar, 15-30 yaş arasındaki gençlerin uyuşturucudan korunması ve uyuşturucu illetine yakalananların rehabilitesi ve ıslahının önemine işaret ederek, bu konuda yapılması gerekenlerin de toplantıda ele alınacağını kaydetti.

KARAOKÇU

Uyuşturtucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, toplantının uyuşturucu ile mücadele konusunda TC ile KKTC arasındaki işbirliğini daha ileri noktaya taşımak ve soruna çözüm üretebilmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Türkiye’nin dünya çapında bir model olduğuna işaret eden Karaokçu, komisyonun ülkede yaklaşık 2.5 yıldır yürüttüğü bir takım çalışmalar olduğunu, bu çalışmalarda Necdet Ünüvar ve ekibinin kendilerine çok katkı sağladığını söyledi.

KKTC ve TC’nin uyuşturucu ile mücadele konusunda güçlerini birleştirmesinin önemine değinen Karaokçu, bugünkü toplantının ise bunun için iyi bir başlangıç olacağına inandığını kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün konuya duyarlığı ve verdiği desteklere de değinen Karaokçu, komisyonun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ünüvar ve Karaokçu’nun basına açıklamaları ardından toplantıya geçildi.