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AKP’li vekil Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı verdi. YSK, İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. YSK, 7'ye 4 oy çokluğu ile İstanbul seçimlerini iptal etti.
AKP’li vekil Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Kararın ardından AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan dikkati çeken bir mesaj geldi.

AKP’li Yeneroğlu, hukuk vurgusu yaparak “Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” uyarısında bulundu.

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Sosyal medya hesabından Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir…”

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