 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.655
  • Altın 144,854
  • Dolar 3,5508
  • Euro 3,8707
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
FLAŞ HABERSon dakika: Türkiye'de Wikipedia'ya erişim engeli

AKP'li vekilin darbe girişimi günü karargahta olduğu ortaya çıktı!

»
AKP'li vekilin darbe girişimi günü karargahta olduğu ortaya çıktı!
AKP’nin asker kökenli vekili Şirin Ünal'ın darbe günü karargaha gittiği ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Karargahının işgal edilmesine ilişkin iddianameden, AKP milletvekili emekli general Şirin Ünal da çıktı.

Hürriyet'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ünal'ın darbe günü saat 16.00'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği, saat 18.10'da da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gelerek, MİT'e baskın düzenleneceğine ilişkin ihbarı Akar'a ilettiği belirlendi.

BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Akar'ın tutuklu yaveri Levent Türkkan'ın, Şirin Ünal ve Bakan Mehmet Özhaseki ile telefon görüşmesi de belirlendi. Ancak ilginç olan Türkkan'ın kullandığı telefon ile Ünal arasındaki görüşmenin, darbeden üç gün sonra 18 Temmuz günü yapılması. Türkkan, bu tarihte gözaltındaydı.

Yine Türkkan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile 14 Temmuz günü görüştüğü belirlenirken iddianamede, “Mehmet Özhaseki adına kayıtlı olan Eskişehir Yolu Çankaya da baz bilgileri olan 530… GSM hat numarası kullanıcısı ile 14.07.2016 tarihinde saat 12:10:35'te bir kez irtibatının bulunduğu…” notu yer aldı.

Kayserili olan Özhaseki'nin hemşehrisi Akar'ı yaveri aracılığıyla, Kayseri'deki bir etkinliğe davet amacıyla aradığı öğrenildi. AKP'li vekil ve emekli general Şirin Ünal'ın ise ‘'Mesai arkadaşlarını ziyaret'' amacıyla karargaha gittiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya'dan kısmi vize serbestisi önerisi28 Nisan 2017 Cuma 15:03
  • Türkiye genelinde 9 bin 103 polis açığa alındı27 Nisan 2017 Perşembe 09:11
  • İstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı26 Nisan 2017 Çarşamba 19:22
  • 'Gül, Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacak'26 Nisan 2017 Çarşamba 10:44
  • Ankara'dan Brüksel'e sert AKPM tepkisi25 Nisan 2017 Salı 15:10
  • Danıştay'dan CHP'nin başvurusuna ret25 Nisan 2017 Salı 14:36
  • Satışlar düştü, sendika sahip çıktı25 Nisan 2017 Salı 14:23
  • Son Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar25 Nisan 2017 Salı 14:04
  • AK Parti kulisleri bunu konuşuyor ! Ramazan'dan önce...25 Nisan 2017 Salı 10:57
  • AK Partili eski bakan yeni parti mi kuruyor?25 Nisan 2017 Salı 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti