AKP'li vekilin darbe girişimi günü karargahta olduğu ortaya çıktı!

AKP’nin asker kökenli vekili Şirin Ünal'ın darbe günü karargaha gittiği ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Karargahının işgal edilmesine ilişkin iddianameden, AKP milletvekili emekli general Şirin Ünal da çıktı.

Hürriyet'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ünal'ın darbe günü saat 16.00'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği, saat 18.10'da da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gelerek, MİT'e baskın düzenleneceğine ilişkin ihbarı Akar'a ilettiği belirlendi.

BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Akar'ın tutuklu yaveri Levent Türkkan'ın, Şirin Ünal ve Bakan Mehmet Özhaseki ile telefon görüşmesi de belirlendi. Ancak ilginç olan Türkkan'ın kullandığı telefon ile Ünal arasındaki görüşmenin, darbeden üç gün sonra 18 Temmuz günü yapılması. Türkkan, bu tarihte gözaltındaydı.

Yine Türkkan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile 14 Temmuz günü görüştüğü belirlenirken iddianamede, “Mehmet Özhaseki adına kayıtlı olan Eskişehir Yolu Çankaya da baz bilgileri olan 530… GSM hat numarası kullanıcısı ile 14.07.2016 tarihinde saat 12:10:35'te bir kez irtibatının bulunduğu…” notu yer aldı.

Kayserili olan Özhaseki'nin hemşehrisi Akar'ı yaveri aracılığıyla, Kayseri'deki bir etkinliğe davet amacıyla aradığı öğrenildi. AKP'li vekil ve emekli general Şirin Ünal'ın ise ‘'Mesai arkadaşlarını ziyaret'' amacıyla karargaha gittiği bildirildi.