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AKP'li vekiller, kendi verdikleri teklifin Erdoğan tarafından veto edilmesine ‘minnettar’

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Termik santrallere baca takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti
AKP'li vekiller, kendi verdikleri teklifin Erdoğan tarafından veto edilmesine ‘minnettar’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre veren torba yasanın 50. maddesini veto etti.

Erdoğan'ın değişikliği veto ettiği, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından duyuruldu.

Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir" dedi. 

AK Partili vekiller, partilerinin genel başkanı Erdoğan’ın söz konusu teklifi veto etmesini minnettarlıkla karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, bu isimlerden birisi oldu:

Erdoğan'ın vetosuna destek verenler arasında muhalefet cephesinden isimler de yer aldı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu şu açıklamayı yaptı:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın kanun değişikliğini onaylamadığı, veto ettiği duyuruldu. Bu kuşkusuz oldukça önemli ve olumlu bir karardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu olumlu kararından dolayı teşekkür ediyorum.

Ülkemizin havasının, suyunun, toprağının bu santraller tarafından daha fazla kirletilmemesi için umut vericidir. Sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademisyenlerin ve basının sorunu sahiplenmesine siyaset alanı kulak vermiştir.
Bu gibi , toplumum tamamını, doğayı etkileyen konularda ortak aklın yaratılması sağlıklı çevrede yaşama hakkının tesisi için olmazsa olmazdır. 
Asla umutsuz olmamak, sorunları bilimsel temelle dile getirmek ve daima diyalog kanallarını açık tutarak siyasetçileri bilgilendirmek bu olumlu sonuca ulaşmamızda büyük katkı sağlamıştır.

Emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarını,kişi ve kurumları, basın mensuplarını kutluyorum. Bu noktadan sonra yapılması gereken açıktır. Çevresel yatırımlarını yapmayan, çevre mevzuatına uygun çalışmayan tesislerin faaliyeti durdurulmalıdır. 

Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti.


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