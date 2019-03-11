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AKP'li yazar özür diledi: Kadınlar ezanı ıslıklamadı

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Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, önce kadınları hedef alıp hakaret etti, sonra özür diledi: 'Ezanı susturmak için ıslık çalındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.'
AKP'li yazar özür diledi: Kadınlar ezanı ıslıklamadı

8 Mart'ta Taksim'de Feminist Gece Yürüyüşü için toplanan ve polis saldırısına maruz kalan kadınların 'ezanı ıslıkladığı' iddiasının ardından başlayan linç ve hedef gösterme furyasına dahil olan Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, kadınlardan özür diledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ezanı ıslıkladılar' diyerek hedef aldığı kadınlar için çirkin ifadeler kullandığı bir yazı kaleme alan Özışık, daha sonra bir özür metni yayınladı.

ÖNCE 'EZANI ISLIKLADILAR' DEDİĞİ KADINLARA HAKARET ETTİ

Özışık, 'kadınların ezanı ıslıkladığını' iddia ettiği köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce kadın İstiklal Caddesi’ni hıncahınç doldurmuş ve sözde kadın hakları konusunda duyarlılık kasıyor. Büyük bir kısmı önce koro hâlinde ve anıra anıra Recep Tayyip Erdoğan’a uyarladıkları sloganlar atıyor. Ellerindeki mide bulandırıcı cinsel içerikli pankartlar ise en az kendi suretleri kadar iğrenç. Buraya yazmak hayâ ve edep ister.

O sırada ezan okunuyor ve bu ucubeler, okunan ezanı susturmak için ıslık çalmaya başlıyor. Yuhalayanlar, küfredenler, çığlık atanlar ve düdük çalanlar ezan okunmaya devam ettikçe âdeta öfke nöbetleri geçiriyor. Bütün bunlar azılı diktatör denilen adamın ülkesinde yaşanıyor. İçimden bazı şeyler söylüyorum ama buraya yazmayacağım! Ayıp olur!"

SONRA, 'ISLIKLAMAMIŞLAR' DEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Özışık, daha sonra ‘ezanın ıslıklandığı’ şeklindeki gerçek dışı iddiayı köşesine taşıdığı için bir özür yazısı yayınladı.

Özışık özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Taksim'deki gösteride ezanı susturmak için ıslık çalındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, protestocuların ezanı değil, yolu kapatan polisi ıslık çalarak protesto ettiği belirlendi. Gösteriye katılan dernek temsilcileri de bu yönde açıklama yapıp ezana saygısızlık etmediklerini belirttiğine göre…

Bugünkü yazımdaki ilgili bölümü çıkarıyor ve gerek hakkına girdiğim eylemcilerden, gerekse yanlış bilgi vererek yanılttığım okurlarımdan özür diliyorum."

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