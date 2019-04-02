AKP'li yazarlar yenilgiyi kabullendi: 'Bu sonuç, sonun başlangıcı olabilir'

AKP'ye yakınlıklarıyla bilinen Akit yazarları Abdurrahman Dilipak, Kenan Alpay ve Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşelerinde seçimlere ilişkin yazdı. Dilipak ve Selvi'nin yazılarında 'yenilgiyi' kabullendikleri görülüyor.

Dilipak yazısında “Ben daha ilk günden uyarımı yapmıştım. Demiştim ki, ‘Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz’. Ama o gürültü arasında sesimi duyuramadım” ifadelerini kullandı. "Eğer bu sonuçlar iyi okunup, tabandan gelen sese kulak verilmezse bu sonuç sonun başlangıcı olabilir" diyen Dilipak, "Bu sonucun doğru okunup, doğru yorumlanması ve çok geçmeden tabanın talepleri doğrultusunda adımlar atılması gerekir. Meydan okuma, aba altından sona gösterme, hiçbir şey olmamış gibi davranmak tabanda daha ciddi bir çözülmeye sebeb olabilir. Eğer bu çözülme başlarsa, tabanda yeni arayışlar gündeme gelebilir" şeklinde yazdı.

Bir diğer Akit yazarı Kenan Alpay ise bugünkü yazısında "İktidar imkanlarıyla beslenen medya hassaten sosyal medya en ucuz ve en provokatif bir mecraya dönüşerek değil diğer partilerin tabanını kazanmayı kendi tabanını dahi ötekileştiren bir misyon yüklendiği nasıl fark edilemedi? Amigolardan, trollerden, şakşakçılardan, yağdanlıklardan etrafı göremeyen aksine daha çok kibre kapılan siyasetin duvara toslaması kaçınılmazdı zaten" ifadelerini kullandı.

Selvi ise yazısında "Millet, cumhur ittifakını yüzde 52'nin üstünde tutarak siyasi istikrarı korudu. Ama güçlü bir mesaj verdi. O açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında verdiği mesajlar çok önemli. Erdoğan, değişim yönünde güçlü bir mesaj verdi. 'Ben dahil hiç kimse değişmez değildir' dedi. Millet sandıkta mesajını verdi. Erdoğan bu mesajın alındığını ifade etti. Söz bitti, artık bundan sonra icraat dönemi. Ekonomiden AK Parti yönetimine, kabineden siyaset dilimine, güvenlikçi politikalardan özgürlükçü yaklaşımlara kadar Erdoğan'ın önünde bir tercihler listesi duruyor. Hangisini tercih ederse AK Parti'nin kaderi ona göre şekillenecek" ifadelerini kullandı.