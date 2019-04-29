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AKP’li Yeneroğlu: Bir kadına tecavüz eden, köylülere işkence yapan polisler görevine devam ediyor!

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"Üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde"
AKP’li Yeneroğlu: Bir kadına tecavüz eden, köylülere işkence yapan polisler görevine devam ediyor!

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye gündemine oturan iki olaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, iki olayda da hâkim ve savcıların görevini yerine getirmediğini söyledi.

Yeneroğlu’nun tepki gösterdiği olaylardan birisi Gevaş’ta mantar toplarken gözaltına alınıp işkenceye maruz kalan köylülerin teşhisi sonucu hakkında dava açılan O.Ş. adlı polisin beraat etmesi. Mahkeme köylülere işkence yapan polis hakkında verdiği beraat kararını Mobese kameralarının kayıt kalitesinin düşük, ortam aydınlatmasının düşük olmasından dolayı kişilerin yüzlerinin net olarak seçilemesine dayandırmıştı.

Yeneroğlu, Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur’un “Adaletten kötü muamele görmek” başlıklı yazısını paylaşarak şu notu düştü:

“Işkence yaptıktan sonra ceza bile almadan görevine devam eden polisler var ülkemde. Olmamalı!! Tüm delilleriyle ortada olan işkenceye rağmen, işkenceyi hafife alıp üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde. Olmamalı!!”

 

Yeneroğlu’nun "Bir kadına tecavüz  ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde!” ifadeleriyle tepki gösterdiği diğer olay da İstanbul Fatih'te, uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K.'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının çalınmasına ilişkin olarak 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davada çıkan karar.

 

Mahkeme, sanık polis Şeref Ş.'yi "Cinsel saldırı", "İrtikap" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, Ahmet B., Enes S. Ve Yaşar S.’yi de, “Suçu bildirmeme” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti verdiği bu hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Sanık İsmail K., ise beraat etmişti.

Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçaraslan’ın “Bir tecavüz hikâyesi” başlıklı yazısını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadına tecavüz ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde!"

Yeneroğlu, ifadelerine bir düzeltme yaparak şu mesajı paylaştı:

"İlk ifademde hata var. Tecavüz edenin kendisi ceza alıyor, ancak tecavüze sessiz kalan polisler ceza almıyor ve görevlerine devam ediyor. Bu açıdan ilk cümlem yanlış olmuş. Özür diler, tweet silme alışkanlığım olmadığı için bu şekilde düzeltirim."

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