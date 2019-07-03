AKP'li yetkili açıkladı: Erdoğan'ın 'yerli ve milli' Başkanlık sistemini ABD’li McKinsey hazırlamış!

AKP'li üst düzey bir yetkili, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Millî Gazete’ye ilginç açıklamalarda bulundu. Yetkili, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin AKP tarafından hazırlanmadığını, söz konusu sistemin ABD merkezli McKinsey Danışmanlık Firması tarafından dizayn edildiğini ifade etti. Yetkili, sistemdeki revizyonun da yine aynı şirket tarafından yapılacağını aktardı.

AKP'nin "yerli ve milli sistem" olarak sunduğu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni ABD merkezli McKinsey Danışmanlık Firması'nın hazırladığı açıklandı.

AKP'li üst düzey bir yetkili Millî Gazete’ye konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yetkili, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin AKP tarafından hazırlanmadığını, söz konusu sistemin daha önce de ülke gündemini uzun süre meşgul eden ABD merkezli McKinsey Danışmanlık Firması tarafından dizayn edildiğini ifade etti.

Yetkili, sistemin güncellenmesinin de ABD’li şirket McKinsey’e verildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşumunda AKP’den kimsenin görev almadığını da dile getiren yetkili, dolayısıyla devletin tüm kurullarının ve komisyonlarının ABD Merkezli McKinsey firmasına emanet edildiğini dile getirdi.

Sistemin yine şirket tarafından güncellenmesine parti içinden tepkilerin de olduğu öne sürülürken, bu tepkilerin dikkate alınmadığı açıklandı.

BERAT ALBAYRAK GÜNDEME GETİRMİŞ, TEPKİLER SONRASI RAFA KALKMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'siz IMF programı olarak görülen Yeni Ekonomik Program kapsamında kurulan Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'ni ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'e emanet etmek istemiş, gelen yoğun tepkiler sonrası bu adımdan vazgeçilmişti.

Şirket o dönem yoğun tartışmalara konu olmuştu.