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AKP'li yetkiliden ''Cumhur ittifakı'' yorumu

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Reuters’a konuşan AKP’li üst düzey bir yetkili, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini belirtti.
AKP'li yetkiliden ''Cumhur ittifakı'' yorumu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle AKP ve MHP’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan ‘cumhur ittifakı’nda taraflar arasında son dönemde tansiyon artarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine itiraza dair kararının ittifakın kırılma yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Reuters’a konuşan AKP’li üst düzey bir yetkili, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini belirtti.

“(MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’nin seçimde yüzde 18.81 oy aldıkları ifadesi ittifak açısından ortaya çıkan çatlağı büyüttü. Sonuçta MHP bu ittifaktan büyük fayda sağladı, bizden bile fazla” diyen AKP’li yetkili şöyle devam etti: “İstanbul seçimlerinin tekrarı için YSK’ya başvuru yapıldı. Bu karara göre ittifakın durumu da belli olur. Kısa sürede ittifakın nereye evrileceğini söylemek kolay değil ama kırılma artık gözle görülür bir hal aldı.”

Partide bazı önemli isimlerin MHP ile ittifaka net şekilde tavırlı olduğunu kaydeden bir başka AKP’li yetkili, “Bahçeli’nin öngörülmezliği işleri zorlaştırıyor” dedi.

‘İttifaklar olmasaydı İzmir’de kazanmıştık’

Bazı AKP’li yetkililer, bazı belediye başkanlıklarının kaybedilmesinin sorumlusu olarak MHP’yi gösterirken, AKP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi de dün, “İttifaklar olmasaydı İzmir’de kazanmıştık” demişti.

Reuters’a konuşan MHP’li bir yetkili ise AKP ile son dönemde bazı alanlarda farklı değerlendirmelerin iyice su yüzüne çıktığını belirterek, “Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız”dedi.

Başka bir MHP’li yetkili de şöyle konuştu: ‘Cumhur ittifakı’nın birlikteliği devam ediyor. Türkiye için bu birliktelik gerekli. Şu anda bu ilişkiyi bozan taraf biz olmayacağız. Aile içinde zaman zaman uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar olabilir. Biz sorunların büyümesi taraftarı değiliz. YSK’dan beklenen bir İstanbul kararı da var. Burada durumu netleşmesi de gerekli.”

İttifak biterse

Toplam 600 sandalyenin bulunduğu TBMM’de AKP’nin 291, MHP’nin ise 49 milletvekili bulunuyor. İttifakın sona ermesi durumunda bazı düzenlemelerin TBMM’den geçmesi için AKP’nin parlamentoda desteğe ihtiyacı olacak.

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