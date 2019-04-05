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AKP'li yetkililer: Beka mesajı hatalıydı

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Reuters'a konuşan AKP'li kaynaklar partilerinin seçim kampanyasını eleştirerek, 'Belki de ‘beka'dan başka bir mesaj vermeliydik' dedi.
AKP'li yetkililer: Beka mesajı hatalıydı

Dünya basını sonuçları hala tartışılmakta olan  31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bilgi ve yorum paylaşmaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre ismi açıklanmayan AKP'li kaynaklar, seçim kampanyasının "beka" söylemine dayandırılmasının hatalı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AKP'li üç kaynağa dayandırılan haberde kaynakların parti merkezine yönelik eleştirileri dikkat çekti. Kaynaklardan biri "Belki de ‘beka'dan başka bir mesaj vermeliydik" dedi; bu mesajın yerel seçim öncesi ekonomi ve yerel hizmetler konusunda endişe duyan seçmenler için doğru olmadığı yorumu yaptı.

Aynı kaynak, yükselen gıda fiyatları sonucu kurulan tanzim satış noktaları önündeki kuyrukların "halka eski Türkiye görüntülerini" ve 1990'lardaki kronik enflasyonu hatırlattığını söyledi; "Oluşan uzun kuyruklar AKP algısına zarar verdi" dedi.

Habere konu olan bir diğer kaynak ise CHP'nin seçim stratejisinde "halka doğrudan temas" ettiğini belirterek, "Mesajlara başından biri dikkat edip gerekli adımları atsaydık, sonuçlar bugün farklı olurdu" diye konuştu.

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