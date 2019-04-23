"AKP’liler, 'Şimdi MHP'liler bize topal ördek muamelesi yapıyor' diyorlar"

BirGün gazetesinin Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, Cumhur İttifakı'ndaki tartışmaların "koridordan duyulmaya başladığını" ifade etti. Aydın, "Sık sık MHP’nin oy hatırlatmasına öfkelenen AKP’liler, 'Şimdi de onlar bize topal ördek muamelesi yapıyor' diyorlar" sözlerini aktardı.

"Belli ki iktidarda kalmak için MHP’ye ihtiyaç duymaları AKP’lilerin kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açmış" diyen Aydın'ın "Cumhur’da tartışma koridordan duyuluyor" başlığıyla yayımlanan kulis haberi şöyle:

Büyükşehirlerin neredeyse tamamını CHP’ye, elindeki birçok belediyeyi de MHP’ye kaptıran AKP’de sonuçlar hâlâ masada. Milletvekilleri ve partililerle bir araya gelen Erdoğan’ın değerlendirmesinden çıkan sonuç, Cumhur İttifakı’nın geleceğine dair soru işaretlerinin arttığı yönünde

31 Mart seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de Cumhur İttifakı’nın geleceğine dair başlayan tartışma. İki partinin kapalı kapılar ardından sürdürdüğü değerlendirme önce Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ değerlendirmesi, ardından AKP’li milletvekillerinin ve Bahçeli’nin katıldığı bir tartışmaya dönüştü. Üstelik öyle bir tartışma ki artık koridordan duyulabiliyor.

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya gibi illeri CHP’ye, Kastamonu, Kütahya, Amasya gibi illeri MHP’ye kaybeden AKP’de, 31 Mart seçim sonuçları hala masada. Milletvekilleri ve parti yetkilileri ile bir araya gelen Erdoğan’ın değerlendirmesinden çıkan ilk sonuçlar, Cumhur İttifakı’nın geleceğine dair soru işaretlerinin arttığı yönünde. Erdoğan bu değerlendirmeyi yaparken hem parti içinde hem de yakın çevresindeki MHP eleştirilerine eskisinden çok daha fazla kulak kabarttığı da anlaşılıyor.

AKP içerisinde yüksek sesle başlayan eleştirileri Erdoğan’ın da ciddiye aldığını gören Devlet Bahçeli zaman kaybetmeden hamle yaptı. Erdoğan’dan açıklama beklediğini söyleyen Bahçeli, ‘tek ittifak var o da Cumhur’ diyerek noktayı koydu. Bahçeli AKP’lilerden yanıt isterken kendi hesaplaması olan oy oranını ikinci kez açıklamış olması, aba altından sopa gösteriyor yorumlarına yol açtı.

Topal ördek kim?

Erdoğan, büyük şehirlerdeki meclis çoğunluğuna işaret ederek seçilen başkanlar için “onlar topal ördek” benzetmesinde bulunmuştu. Sık sık MHP’nin oy hatırlatmasına öfkelenen AKP’liler, “şimdi de onlar bize topal ördek muamelesi yapıyor” diyorlar. Belli ki iktidarda kalmak için MHP’ye ihtiyaç duymaları AKP’lilerin kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açmış.

Sıkıntı MHP'yle sınırlı değil

AKP’de konuşulanlara kulak kabarttığımızda tek sıkıntının da Devlet Bahçeli ve MHP olmadığını görüyoruz. Özellikle parti içerisinde kendi ifadeleri ile ‘tabanı az yetkisi çok’ isimlere dair de ciddi sıkıntıların var olduğu biliniyor. Parti içerisinde bazı isimlerin AKP yetkili kurulları ile değil Bahçeli ile mesai tüketmesi bu eleştirileri daha da artırıyor.

Bir AKP’li vekil “MHP bizi yüzde 10’la esir aldı. Şimdi ‘oyumu artırdım’ diyor. Kimden alarak oyunu artırmış” diyerek tepki gösterirken, bu sürecin bir an önce sonlanmaması durumunda parti içerisinde sıkıntının daha da büyüyeceğini ifade ediyor.

Erdoğan şimdilik temkinli

Seçim sonuçlarından memnun olmayan Erdoğan’ın önümüzdeki sürece dair yol haritası konusunda net bir karar vermediği anlaşılıyor. Erdoğan’ın, İstanbul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra adım atması bekleniyor. Erdoğan’ın hem parti yönetiminde hem de kabinede değişiklik yapacağı kesin. Bu değişiklik yol haritasından bağımsız olmayacaktır. Gideceklerin kaderi ittifakın kadri ile birleşmiş gibi.