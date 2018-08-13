'AKP'liler Türkiye'ye gelsin, biz Almanya'ya gidelim'

Türkiye'nin en çok takip edilen forumlarından Ekşi Sözlük'te açılan ve "Reisçi Almancılarla Türkiye'de yaşayan laiklerin nüfus mübadelesi" adını taşıyan başlıkta yapılan öneri büyük ilgi gördü. Günün en çok beğenilen yazıları listesinde 1. sırada yer alan ifade, forum yazarlarının büyük çoğunluğu tarafından da desteklendi.

İlgili başlıkta yazılan ilk 'entry' şu şekilde:

`reisçi almancılarla türkiye'de yaşayan laik türklerin nüfus mübadelesi` şeklinde olacaktı karakter sınırına takıldı.



almancı dediysem, tanım olarak söyledim. hollanda, fransa, belçika'daki reisçiler de bu tanıma dahil.



fikir çok basit. adamlar türkiye özlemi ile yanıp tutuşuyor, ee zaten rte hastası bunlar, adam yol yaptı bi kere, ayrıca adam dünya lideri. alıyoruz bu reisçi topluluğu, türkiye'ye getiriyoruz. türkiye'den de kafası çalışan ama bulunduğu sosyal/siyasi ortamdan artık bıkmış ne kadar kişi varsa avrupa'ya taşıyoruz.



almanya zaten bunu direk kabul eder. reisçi almancıların çoğu almanya'nın istediği entegre topluluk değil, çoğu kalifiye değil. rte de bunu direkt hoş karşılar. milyonlarca sevdalısı geliyor lan, ayrıca pis laiklerden kurtuluyor. türkiye'deki laik-kalifiye kesim de bunu hemen kabul eder.



ama ortada bir tek tepkisinden emin olamadığım avrupa'daki reisçiler var. lafa gelince hepsi türkiye ve erdoğan sevdalısı ama hepsi avrupa'da yaşamaya devam ediyor. samimiyetsiz bir durum var yani.



onları da ikna edebilirseniz oldu bu iş.



mali/ekonomik kısımları ile de başka arkadaş ilgilensin onu da ben mi yapacağım?



not: almanya'da yaşayan reisçi olmayan bir türk