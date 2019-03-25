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AKP'liler ve MHP'liler arasında silahlı çatışma (video)

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Kırşehir'de AKP'liler ve MHP'liler arasında silahlı çatışma
AKP'liler ve MHP'liler arasında silahlı çatışma (video)

Saldıran AKP'li grubun, Hulusi Köşker’i MHP’li aday Hasan Hüseyin Köşker ile karıştırdığı belirtildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde AKP'li bir grup ile MHP'li bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı. 

Dün (24 Mart) gece 22.30 sıralarında MHP’nin Mucur Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Köşker’in, MHP’li encümen adayının evini ziyaret ettiği sırada yaşanan olaylar ilçede gerilim yarattı.

MHP’li Köşker ev ziyaretinde olduğu sırada, kardeşi Hulusi Köşker de ağabeyinin yanına destek olmaya giderken AKP'li grubun silahlı saldırısına uğradı. 

ABİSİNE BENZETTİLER

15 araçla yaklaşık 50-60 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Hulusi Köşker, hastanede tedavi altına alındı. Saldıran grubun, Hulusi Köşker’i MHP’li aday Hasan Hüseyin Köşker ile karıştırdığı belirtildi.

Saldırıda Hulusi Köşker'de kırıkların bulunduğu, bir başka kişinin elinin kırıldığı, bir diğer kişinin ise kafasına aldığı darbeden ötürü hafıza kaybı yaşadığı aktarıldı.

 

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