AKP'nin 1 oy farkla kazandığı ilçede CHP'nin iptal talebi reddedildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazanmış ancak yapılan incelemeler sonucu AKP 1 oy fark ile öne geçmişti. CHP adayı Barış Demirci tarafından bugün yapılan açıklamada YSK'nin kayıp oy pusulalarına ilişkin itirazı kabul etmediği duyuruldu. İl seçim kurulu CHP'lilerin itirazı üzerine yaptığı incelemede iki oy pusulasında itirazı kabul görmüştü. YSK'nin 1 pusulada daha itirazı kabul etmesi durumunda ilçede seçimler iptal edilecekti.
YSK'nin tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazı henüz karara bağlamadığını belirten Demirci, sürecin devam ettiğini aktardı. Demirci tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama şu şekilde:
DEĞERLİ YUSUFELİ HALKI ; Artvin il seçim kurulunda 3 oy farkı ile geride tamamladığımız seçimimiz, yine Artvin il seçim kurulu kararı ile 2 usülsüzlük itirazımızın kabul edilmesi üzerine bugün Ankara'ya, YSK'ya sadece 1(bir) adet usülsüzlük tespitimizin onanarak seçimlerin yenilenmesi talebiyle başvuru yapmıştık. Usulsüzlük talebimizin içeriği 5(beş) ayrı TAM KANUNSUZLUK itirazımız maalesef, kayıp 5(beş) oy pusulasının hiçbir tutanak olmamasına rağmen, seçmenin bu 5(beş) başkanlık oy pusulasını cebinde götürmüş olma ihtimaline binaen reddedilmiştir. Bu ihtimal, 5(beş) başkanlık pusulalarının kaybolma, çalınma ihtimalleri ile aynıdır. Ancak, YSK vermiş olduğu bu karar ile toplumun vicdanını rahatlatmak yerine ülkedeki adaletin sorgulanmasına sebebiyet vermiştir. Bu karar hakkında OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLUNA MÜRACAATIMIZ DA YAPILACAKTIR. Geldiğimiz noktada TÜM OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA YÖNELİK İTİRAZIMIZ HAKKINDA herhangi bir karar verilmemiş olup, süreç bu yönde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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