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AKP'nin 1 oyla seçimi kaybettiği ilçede seçimin yenilenmesi kararı alındı!

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Yapılan yeniden sayımların ardından sonucun değişmediği ve CHP'nin 1 oy farkla kazandığı Denizli Honaz'daki seçim YSK kararıyla yenilenecek.
AKP'nin 1 oyla seçimi kaybettiği ilçede seçimin yenilenmesi kararı alındı!

Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçim sonucuna itiraz eden AKP'nin talebi kabul edildi.

YSK, ilçedeki seçimin yenilenmesine karar verdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde AKP, yeniden yapılan sayımlar sonrası seçimi 1 oy farkla kaybetmişti.

 

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