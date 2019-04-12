AKP'nin 1 oyla seçimi kaybettiği ilçede seçimin yenilenmesi kararı alındı!

Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçim sonucuna itiraz eden AKP'nin talebi kabul edildi.
YSK, ilçedeki seçimin yenilenmesine karar verdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde AKP, yeniden yapılan sayımlar sonrası seçimi 1 oy farkla kaybetmişti.
Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçim sonucuna itiraz eden AKP'nin talebi kabul edildi.
YSK, ilçedeki seçimin yenilenmesine karar verdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde AKP, yeniden yapılan sayımlar sonrası seçimi 1 oy farkla kaybetmişti.
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