AKP'nin Akıncı'ya tepkisi BBC'de: 'Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir'

"AKP Sözcüsü, CNN TÜRK kanalına yaptığı açıklamada ise, Akıncı'yı Rum yönetiminin "sözcüsü gibi davranmakla" suçladı."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın verdiği bir röportajda sarfettiği sözleri, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısızlık" olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, Guardian gazetesine hafta içi verdiği bir röportajda, Ada'da iki toplumun federal bir 'çatı' altında birleşmesi gerektiğini ve bunun için "karar anının" geldiğini söylemişti.

Gazeteye göre Akıncı, aksi takdirde, "Ada'nın kuzeyinin artan bir şekilde Ankara'ya bağımlı hale geleceği ve neticede pratikte bir Türk şehri haline gelerek yutulabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Mustafa Akıncı'yı özür dilemeye çağıran Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.