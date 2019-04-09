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AKP’nin bir oyla kazandığı yerler var

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Tayyip Erdoğan’ın “13-14 bin oyla kimsenin kazandım deme hakkı yok” sözleri tartışılmaya devam ederken, AKP’nin ve MHP’nin bir oyla bile kazandığı yerler siyasetin gündemine gelmeye başladı.
AKP’nin bir oyla kazandığı yerler var

Cumhur ittifakı‘nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de bir oy bile fazla alan adayım seçimi kazanacağını belirtmişti.

Sözcü’nün 31 Mart seçim sonuçlarından derlediği verilere göre,Giresun’da belediye başkanlığını 280 oyla AKP alırken, AKP’li adaylar Artvin’de ‘bir’, Muş’ta ‘üç’, Yalova ’16’, Denizli’de ’17’, Manisa’da ’21’, Isparta’da ’32’, Ankara’da ‘113’ oyla bazı ilçelerin belediye başkanlıklarını kazandı.

GİRESUN: AKP 280 oy fark attı. İtiraz kabul edildi, sonuç değişmedi.

ARTVİN: AKP’li aday, Yusufeli’de CHP’li adaydan 1 oy fazla alıp kazandı. CHP’nin itirazı reddedildi.

MUŞ: Malazgirt’te AKP 3 oy farkla kazandı. HDP’nin itirazı reddedildi.

YALOVA: Çınarcık İlçesi’nde AKP adayı 16 oy farkla kazandı.CHP’nin itirazı reddedildi.

DENİZLİ: Baklan İlçesi’nde AKP, 17 oy farkla kazandı. İYİ Parti’nin itirazı reddedildi.

MANİSA: Yunusemre İlçesi’nde AKP, 21 oy farkla başkanlığı kazadı. İYİ Parti’nin itirazları reddedildi.

ISPARTA: Gelendost İlçesi’nde AKP, 32 oy farkla kazandı. İYİ Parti’nin itirazı reddedildi.

ANKARA: AKP, Beypazarı İlçesi’nde 113 farkla kazandı. İYİ Parti’nin itirazı reddedildi.

MUŞ: Merkezde AKP 538 oy farkla kazandı. HDP’nin itirazı reddedildi.

BURSA: MustafaKemalpaşa İlçesi’nde AKP, 593 oy farkla kazandı. İYİ Parti’nin itirazı reddedildi.

BURDUR: Bucak’ta AKP 771 oy farkla kazandı. İYİ Parti’nin itirazı reddedildi.

HATAY: Dörtyol’da MHP, 847 oy farkla kazandı. İYİ Parti’nin itirazı reddedildi.

UŞAK: AKP bin 762 oy farkla kazandı. İYİ Parti’nin itirazı reddedildi.

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