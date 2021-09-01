AKP'nin bu kez UBP Kurultayı'na karışmayacağı öne sürülüyor

Türkiye resmi makamlarının 24 Ekim’de yapılacağı açıklanan Ulusal Birlik Partisi kurultayına karışmayacağı ve adaylar arasında herhangi bir ayrım yapmayacakları öğrenildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da adaya yaptığı ziyarette bizzat gözlemlediklerinden memnun kalmadığı ve yaptığı sorgulama sonucunda olumsuzlukların Türkiye resmi makamlarından güç alan bazı kişilerin KKTC hükümetini yönlendirmeye çalışmasından kaynaklandığı sonucuna vardığı ileri sürülüyor. Ve Kıbrıs internet sitesinin haberine göre Erdoğan’ın bu süreçte UBP kurultayı konusunda iletilen mesajlara karşılık ise bu sürece müdahil olunmaması için kesin talimat verdiği belirtiliyor. Bu talimat sonrası kurultaya Türkiye’nin desteğini alarak girme hesapları yapan Başbakan Ersan Saner’in yakın çevresinde bir çözülme gözlemleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tavrı farklı kaynaklar tarafından doğrulanırken geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koordinatör olarak çalışan Ali Genç ile Murat Ergenç isimli kişilerin KKTC’den geri çekilmeleri de “somut kanıt” olarak değerlendiriliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının öğrenilmesinden ve doğrulanmasında sonra çok sayıda bakanın tavrında değişiklik olduğu ve “tarafsız görünme” eğiliminin ön plana çıktığı gözlemleniyor. Mevcut UBP’li bakanlardan Kutlu Evren, Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu, Olgun Amcaoğlu’nun tarafsız kalmaları; Resmiye Canaltay’ın Hasan Taçoy’u, Dursun Oğuz’un ise Başbakan Saner’e destek vermeleri bekleniyor. Favori adaylardan Faiz Sucuoğlu’nun ise, şimdiki durumda tarafsız durmaya çalıştıkları gözlemlenen bakanların süreç içinde kendisine destek vermelerini beklediği öğrenildi.