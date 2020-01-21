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AKP'nin "Havuz Medyası" Hürriyet'ten AP Vekili Kızlıyürek'e “Türk asıllı Rum Vekil”

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AKP'nin "Havuz Medyası" Hürriyet'ten AP Vekili Kızlıyürek'e “Türk asıllı Rum Vekil”
AKP'nin "Havuz Medyası" Hürriyet'ten AP Vekili Kızlıyürek'e “Türk asıllı Rum Vekil”

AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, havuz medyası Hürriyet gazetesinin "Küsathça" yayınına sert tepki gösteri.

İşte Kılızyürek'in sosyal medyadan gösterdiği tepkisi;

 

Ey Hürriyet,

Benim Kıbrıs sayfalarım bembeyazdır. Şeffaf, açık ve saydamdır. Memleketime ve insanlarına beslediğim sevgiyle doludur.

Barışa adanmış bir ömrün doldurduğu sayfalardır bunlar.

Bu sayfalarda ne nefret söylemine, ne düşmanlığa, ne karanlık işlere, ne de provokasyonlara rastlayabilirsiniz.

Ya senin Ey Hürriyet, senin Kıbrıs sayfaların nelerle doludur?

Söyleyeyim:

Yalan haberler, provokasyonlar, 6-7 Eylüller, savaş kışkırtıcılığı ve daha bir sürü saymakla bitmeyen iğrençlikler...

Son örnek de, benimle ilgili son yayınındır. Dünya âlem görsün diye sayfamda paylaşıyorum..."

 

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